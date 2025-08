Slušaj vest

Planiranje venčanja je jedno od najuzbudljivijih, ali i najstresnijih perioda u životu mnogih parova. Iako bi to trebalo da bude srećno i romantično vreme, pripreme često prate brojne brige, nesuglasice i pritisci – od finansijskih troškova, vremenskih ograničenja, pa sve do očekivanja porodice i prijatelja. Većina mlada provodi sate proveravajući svaki detalj kako bi taj poseban dan protekao bez problema. Ipak, jedna buduća mlada došla je do šokantnog otkrića samo dve nedelje pre velikog dana i odlučila je da sve otkaže kada je saznala za tajni dogovor između svog budućeg muža i oca.

Žena (28) objasnila je da je trebalo da se uda za svog verenika (30) pre dva meseca, nakon što ju je zaprosio na Santoriniju posle pet godina veze, piše Mirror.

Foto: Profimedia

- Imala sam osećaj da proživljavam najčarobniji trenutak u svom životu. Iskreno sam verovala da sam pronašla svoju osobu. Planiranje venčanja bilo je stresno, ali uzbudljivo. Dolazim iz imućne porodice i moj otac je ponudio da plati veći deo troškova. Oduvek je voleo pomalo da sve kontroliše, posebno kada je u pitanju novac. Dok sam odrastala, govorio mi je da moram da se finansijski zaštitim, posebno u vezama. Mislila sam da je to samo očinski savet. Ponekad je graničilo s paranojom, ali sam to pripisivala činjenici da je, kao advokat, video mnogo ružnih razvoda na poslu - ispričala je žena na Reditu.

Dok je bila na ručku s ocem, samo dve nedelje pre venčanja, rekao joj je nešto što ju je potpuno šokiralo.

- Ne sećam se tačnih reči, ali bilo je nešto poput: "Bar sada znam da je potpisao predbračni ugovor. Dobro potrošen novac." Zastala sam usred zalogaja. Pitala sam ga šta to znači, a on je prvo pokušao da ignoriše pitanje, pa rekao da je mom vereniku ponudio značajnu sumu novca da potpiše predbračni ugovor koji je sam sastavio pre nekoliko meseci. Ne zajednički predbračni ugovor. Ne nešto što smo zajedno osmislili, već nešto što je on sam napisao – iza mojih leđa. I moj verenik je na to pristao - rekla je 28-godišnjakinja.

Zbunjena i uznemirena, suočila se sa verenikom iste večeri. Opisala je da je izgledao kao jelen uhvaćen u farove automobila kada je spomenula temu. "

Foto: Profimedia

- Tada je priznao. Da, moj tata mu je prišao s predbračnim ugovorom i on ga je potpisao. I da, prihvatio je novac. Njegovo opravdanje bilo je da nije želeo da me stresira. Rekao je da je moj tata bio previše napadan i da je samo želeo da sačuva mir. Tvrdio je da je planirao da mi kaže jednog dana, samo nije znao kako - objasnila je razočarana devojka.

- Deo koji me najviše povredio nije ni sam predbračni ugovor. Iskreno, razumem njegovu svrhu, posebno zbog razlike u imovini između mene i mog verenika. Bilo bi sasvim u redu da smo o tome otvoreno razgovarali. Ono što me slomilo bila je tajnost. Činjenica da su dva najvažnija muškarca u mom životu sklopila dogovor o mojoj budućnosti bez mog znanja. Činjenica da se novac razmenjivao kao da je moj brak poslovni ugovor. Osećala sam se kao da manipulišu mnome, a ne da me poštuju - dodala je.

Sledećeg dana otkazala je venčanje i odbila je da preispita svoju odluku, uprkos tome što ju je verenik molio da to učini.

- Rekao je da je to bila glupa greška, da je to uradio zbog mene, da nije želeo da počnemo brak sa konfliktom. Dodao je i da možemo da raskinemo predbračni ugovor, ali šteta je već bila učinjena. Doneo je finansijsku odluku o našem braku koja mi je promenila život, a da se nije ni posavetovao sa mnom – a jedini razlog zašto sam saznala bio je što je moj otac slučajno to pomenuo. Od tada svi imaju mišljenje. Moja mama misli da preterujem i da uništavam sjajnu vezu zbog tehničke sitnice - napisala je žena.

Foto: Profimedia

Njeni prijatelji su podeljeni. Neki misle da je donela ispravnu odluku, dok drugi smatraju da je previše hladna.

- Moj tata, koji je sve ovo pokrenuo, sada se ponaša kao žrtva i govori da je samo pokušavao da me zaštiti. Moj bivši mi stalno šalje poruke i zove me, govoreći da i dalje želi da popravi stvari. Nedostaje mi. Još uvek ga volim, ali ne mogu da se otrgnem osećaju da – ako je ovo mogao da sakrije pre braka, šta bi još mogao da krije u budućnosti? - zaključila je 28-godišnjakinja.

"Razumem te, to je nepoštovanje i kršenje poverenja. Mislim da ni ja to ne bih mogla da prebolim. Nadam se da si dobro", "Predbračni ugovori sami po sebi ponekad jesu dobra stvar kada je reč o finansijskoj sigurnosti, ali način na koji tvoj otac nije to prvo raspravio s tobom, a onda i činjenica da je tvoj verenik uzeo novac da ga potpiše", "Ti si odrasla žena koja deluje razumno, i sigurna sam da bi, da se tema predbračnog ugovora pojavila nakon veridbe, verovatno bila otvorena za to. Ovo jednostavno deluje toliko pogrešno i podmuklo s njihove strane", neki su od komentara u nizu.

Bonus video: Zbog čega se 18. rođendani slave kao svadbe?