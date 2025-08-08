Slušaj vest

Zdenka Infeld (67), tajanstvena preduzetnica i uspešna poslovna žena iz Zagreba, jedna je od najbogatijih Hrvatica. Iako sada pliva u parama, nije uvek bilo tako. Štaviše, život je nije mazio.

Hrvatica Zdenka Infeld vodi uspešan biznis u Austriji i Danskoj. Vlasnica je kompanije "Thomastik Infeld", jednog od vodećih proizvođača žica za gudačke instrumente na svetu. Njena firma ima oko 230 zaposlenih. Pored toga, Zdenka gaji veliku ljubav prema umetnosti te u svom vlasništvu ima i zbirku umetnina od preko 14.000 slika. Ali, nije tako bilo oduvek.

Zdenka se godinama kao samohrana majka borila radeći nekoliko poslova istovremeno kako bi prehranila decu, a onda joj je život dobio filmski obrt. Ovo je njena životna priča.

Zdenka Infeld je rođena je 14. aprila 1958. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u naselju Adamovec, a onda se 1974. seli u glavni grad gde upisuje srednju Trgovačku školu.

Krajem 70-ih godina zaposlila se u zagrebačkoj firmi na kontroli rada, gde je provela 12 godina. Na zagrebačkom Dobrom dolu otvorila je antikvarnicu, a istovremeno i minimarket. Oba posla je uspešno vodila do 2005. godine, kada je spakovala kofere i preselila se u Beč.

– Do 2005. godine, kao samohrana majka dvoje dece, uspela sam u Soblincu pored Zagreba da napravim veliku kuću, a u Zagrebu sam kupila stan na Borongaju, koji sam zatim prodala i kupila neuseljiv stan u Gajevoj, te ga detaljno renovirala. Sve vreme sam radila nekoliko poslova. Puno lepih predmeta i umetnina sam zadržala za sebe i tako stvorila svoju značajnu kolekciju – prisetila se svojevremeno za Jutarnji list.

I dok je poslovno nizala uspehe, privatno je proživela porodične tragedije. Prvi suprug Moris Palislamović iz Banja Luke poginuo je u saobraćajnoj nesreći, a Zdenka se šest meseci oporavljala od povreda. Sa njim je imala dvoje dece, sina i ćerku, a udovica je ostala u 22. godini.

Smrt drugog supruga

Zdenka Infeld je ubrzo upoznala operskog pevača Petera Infelda. Austrijski tenor je svirao klavir, violinu i saksofon, obožavao je opere i klasičnu muziku, i bio je na svim važnim koncertima u drugoj polovini 20. veka. Porodični prijatelj mu je bio slavni ruski dirigent Rostropovič, a bio je i u društvu Elvisa Prislija i čuvenih Bitlsa.

Peter Infeld nasledio je porodični posao koji je vodila njegova pokojna majka. Ona mu je ostavila fabriku koja je, između ostalog, prva proizvodila čelične žice za instrumente.

Osim toga, s majkom Margaret počeo je da se bavi i kolekcionarstvom 1965. godine. Vremenom su stvorili jednu od najvećih zbirki u Austriji i jednu od najznačajnijih u Evropi.

Peter se, kad je već imao 63 godine, oženio Zdenkom, koja se tada prezivala Kucej. Bili su u braku pet godina, a onda ih je zauvek rastavila njegova smrt 15. aprila 2009.

Peter je preminuo, a Zdenka je nastavila porodični posao i upisala studije menadžmenta.

Upravo u to vreme Peter je bio žrtva prevare poslovnih partnera s kojima je sarađivao. Zdenka je na austrijskom sudu 2005. tužila odgovorne u fondaciji Infeld, a proces je dobila tek 2013, četiri godine posle Peterove smrti. Iste godine je dobila i austrijsko državljanstvo.

Tako je kompaniju "Thomastik Infeld" digla iz pepela. Samu proizvodnju povećala je za sto odsto, investirala je u modernizaciju proizvoda i izradu novih mašina. Takođe, 2006. godine kupila je konkurentsku firmu "Jargar Strings" sa sedištem u Kopenhagenu.

Zdenka danas ima pune ruke posla oko zbrinjavanja dragocene porodične zbirke umetnina, dve galerije i brojnih nekretnina koje poseduje. Želja pokojnog supruga Petera bila je da se tri puta godišnje organizuje izložba za sve posetioce – besplatno, na njegovom imanju.

Zanimljivo je da mnogi ne znaju da je bivša manekenka Tea Slavica Zdenkina unuka, koja je svojena društvenoj mreži Instagram objavila fotografiju kako s bakom ispija piće.

