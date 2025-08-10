bila je jedina na svetu sa polimelijom

Džozefin Mirtl Korbin rođena je sa retkom urođenom manom koja se zove polimelija, što znači da je rođena sa dodatnim udovima – u njenom slučaju imala je četiri noge, dve normalne i dve manje koje su izrastale iz kukova. Ali, tu nije bio kraj. Imala je i dva reproduktivna sistema i dve karlice. Zbog ove retke pojave, verovatno je jedna od retkih osoba u istoriji koju su smatrali čudom prirode. Hajde da zaronimo u Mirtlinu priču i otkrijemo njene izuzetne životne prekretnice.

Džozefin je smatrana retkim i izuzetnim slučajem ljudskog razvoja

Džozefin Mrtl Korbin, američka izvođačica u sajdšou programu, rođena je 1868. godine kao izuzetna medicinska retkost. Pogođena stanjem poznatim kao dipigus, imala je dva donja dela tela od struka nadole. Ova neobična pojava nastala je zbog cepanja telesne ose tokom embrionalnog razvoja, što je rezultiralo sa dve karlice postavljene jedna pored druge. Zanimljivo je da su njene manje, unutrašnje noge bile uparene sa jednom od njenih spoljašnjih nogu. Iako je Džozefin mogla da pomera unutrašnje noge, one su bile previše slabe da bi mogla da hoda na njima.

Rođena u Tenesiju, od roditelja Vilijama i Nensi, njeno rođenje donelo je i čuđenje i zabrinutost. Njen otac Vilijam imao je 25 godina, a majka Nensi 34 godine kada su dobili ovu jedinstvenu devojčicu. Lekari su primetili da bi porođaj bio smrtonosan i za majku i za dete da je Džozefin rođena karlicom napred. Srećom, prvi dani njenog života prošli su obećavajuće – težila je 4.5 kg već tri nedelje nakon rođenja.

Džozefinin otac se suočavao sa finansijskim teškoćama

Već sa pet nedelja starosti, ljudi su mogli da posete Vilijama Korbina i vide njegovu ćerku sa četiri noge – za malu nadoknadu. Kako su godine prolazile, Džozefin je odrasla naviknuta na stalne poglede i iznenađenje ljudi koji su je videli. Njene unutrašnje noge nikada se nisu potpuno razvile, desno stopalo joj je bilo deformisano, a svaka od manjih nogu imala je po tri prsta.

Tokom naredne decenije, Vilijam je vodio Džozefinu širom zemlje, gde je nastupala na vašarima, sajdšou predstavama i u "dajm muzejima". Do svoje 14. godine, postigla je uspeh i potpisala unosan ugovor koji joj je donosio neverovatnih 250 dolara nedeljno. Takođe, imala je mlađu sestru po imenu En, ali ona je rođena potpuno zdrava.

Džozefin se udala sa 18 godina i kasnije postala majka

Kako je ušla u odraslo doba, Džozefin se umorila od stalne pažnje koju je izazivala zbog svog izgleda. Sa 18 godina odlučila je da se uda za Džejmsa Biknela, studenta medicine, nakon čega se povukla iz javnog života. Zanimljivo je da je njena slava podstakla druge da pokušaju da lažiraju njenu deformaciju, ali su svi prevaranti ubrzo bili razotkriveni.

Godinu dana nakon venčanja, Džozefin je počela da oseća simptome poput groznice, mučnine, glavobolja i bolova sa strane. Zabrinuta, otišla je kod lekara, koji joj je rekao da je trudna – u levom reproduktivnom sistemu.

Džozefin je skeptično odgovorila: - Da ste rekli da je sa desne strane, lakše bih vam poverovala.

Trudnoća je bila teška za njeno zdravlje, a lekari su čak savetovali abortus zbog ozbiljnosti njenog stanja. Ipak, ona se brzo oporavila, a tokom narednih godina, Džejms i Džozefina dobili su još sedmoro dece. Nažalost, samo petoro ih je preživelo detinjstvo – četiri ćerke i jedan sin.

Porodica je živela mirnim životom sve dok deca nisu odrasla. Tada se Džozefin ponovo vratila u svet zabave. Godine 1909. kada je imala 41. godinu, bila je deo postavke u muzeju Huber’s Museum, gde je nastupala kao „Devojka sa četiri noge iz Klibrna u Teksasu“. Često je oblačila sve četiri noge u iste čarape i cipele, na oduševljenje publike. Zarađivala je tada 450 dolara nedeljno.

Godine 1928. Džozefin je dobila infekciju kože na desnoj nozi. Lekar je dijagnostikovao erizipel ili streptokoknu infekciju. Nedelju dana kasnije, 6. maja 1928. godine, Džozefin je preminula. Njen kovčeg bio je prekriven betonom, a članovi porodice su stražarili dok se potpuno nije stvrdnuo, kako bi sprečili kradljivce grobova da ukradu njene posmrtne ostatke.

Skoro vek kasnije, Džozefin Mirtl Korbin Biknel i dalje inspiriše ljude, dokazujući da je čak i u 19. veku žena mogla da izgradi uspešnu karijeru i da istovremeno bude majka.

