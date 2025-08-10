Spavao sam sa više od hiljadu žena, a sad se gorko kajem: Izlazio sam u klubove i po četiri puta nedeljno, a sada sam okrenuo list i radim ovo
Beni Džejms iz Londona tvrdi da je spavao sa preko 1.000 žena, ali sada žali zbog tog načina života. Priča o anksioznosti, zavisnosti i putu ka mentalnom zdravlju.
Beni Džejms (31), kreator sadržaja iz Krojdona u južnom Londonu, godinama je važio za pravog zavodnika – spavao je sa više od 1.000 žena i izlazio u klubove i po četiri puta nedeljno. Ipak, danas kaže da od svega toga nije ostalo ništa osim praznine, anksioznosti i depresije.
„Taj osećaj da si u centru pažnje i da zarađuješ novac – ništa od toga ne vredi kada se jednog dana probudiš sam i izgubljen“, kaže on iskreno.
Život u stilu „Džek dečko“ – spolja zabava, iznutra haos
Tokom cele jedne decenije, Beni je koristio društvene mreže – Instagram i Twitter – da zakazuje susrete sa nepoznatim ženama. Govorio je sebi i drugima da „samo živi život“ i da je sve to „samo zabava“. Međutim, sada priznaje da je zapravo bežao od samoće.
Pogledajte u galeriji fotografije Benija Džejmsa, koji je živeo kao Kazanova:
„Nisam voleo da budem sam. Tada to nisam znao, ali istina je da sam samo pokušavao da popunim prazninu.“
Vremenom su se pojavili ozbiljni problemi sa mentalnim zdravljem – nije mogao da izlazi iz kuće, koristio je alkohol i drogu, upao u kockanje i trošio novac neumereno, sve dok nije dotakao dno.
Prekretnica tokom pandemije
Prava promena dogodila se tokom pandemije i izolacije. U trenucima usamljenosti shvatio je da više ne želi takav život. Danas je u stabilnoj vezi, ne konzumira alkohol kao ranije, i posvećen je borbi za mentalno zdravlje.
„Sada vodim kampanju No More Waiting, koja se zalaže za veće ulaganje države u tretman mentalnog zdravlja. Ljudi pate u tišini, a posebno muškarci – od njih se očekuje da uvek budu jaki i da ne pričaju o osećanjima.“
Od zavodnika do aktiviste
Beni se danas ograđuje od stereotipnih muškaraca s društvenih mreža, poput Endrua Tejta.
„Ako neko želi da se zabavlja – neka se zabavlja. Ali hajde da ne krijemo koliko sve to može da uništi čoveka iznutra. Kada hoćeš da se smiriš i živiš normalno, više ne znaš kako.“
Danas, sa novom partnerkom i stabilnijim životom, Beni kaže da je „konačno pronašao sebe“ i da mu je borba za mentalno zdravlje postala lična misija.
