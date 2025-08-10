Slušaj vest

Beni Džejms (31), kreator sadržaja iz Krojdona u južnom Londonu, godinama je važio za pravog zavodnika – spavao je sa više od 1.000 žena i izlazio u klubove i po četiri puta nedeljno. Ipak, danas kaže da od svega toga nije ostalo ništa osim praznine, anksioznosti i depresije.

„Taj osećaj da si u centru pažnje i da zarađuješ novac – ništa od toga ne vredi kada se jednog dana probudiš sam i izgubljen“, kaže on iskreno.

Život u stilu „Džek dečko“ – spolja zabava, iznutra haos

Tokom cele jedne decenije, Beni je koristio društvene mreže – Instagram i Twitter – da zakazuje susrete sa nepoznatim ženama. Govorio je sebi i drugima da „samo živi život“ i da je sve to „samo zabava“. Međutim, sada priznaje da je zapravo bežao od samoće.

„Nisam voleo da budem sam. Tada to nisam znao, ali istina je da sam samo pokušavao da popunim prazninu.“

Vremenom su se pojavili ozbiljni problemi sa mentalnim zdravljem – nije mogao da izlazi iz kuće, koristio je alkohol i drogu, upao u kockanje i trošio novac neumereno, sve dok nije dotakao dno.

Prekretnica tokom pandemije

Prava promena dogodila se tokom pandemije i izolacije. U trenucima usamljenosti shvatio je da više ne želi takav život. Danas je u stabilnoj vezi, ne konzumira alkohol kao ranije, i posvećen je borbi za mentalno zdravlje.

„Sada vodim kampanju No More Waiting, koja se zalaže za veće ulaganje države u tretman mentalnog zdravlja. Ljudi pate u tišini, a posebno muškarci – od njih se očekuje da uvek budu jaki i da ne pričaju o osećanjima.“

Od zavodnika do aktiviste

Beni se danas ograđuje od stereotipnih muškaraca s društvenih mreža, poput Endrua Tejta.

„Ako neko želi da se zabavlja – neka se zabavlja. Ali hajde da ne krijemo koliko sve to može da uništi čoveka iznutra. Kada hoćeš da se smiriš i živiš normalno, više ne znaš kako.“

Danas, sa novom partnerkom i stabilnijim životom, Beni kaže da je „konačno pronašao sebe“ i da mu je borba za mentalno zdravlje postala lična misija.

