Slušaj vest

Umesto da čuje sudbonosno „da“, mladoženjaMuhamed Š. iz Bužima doživeo je jedno od najtežih razočaranja u životu. Svadbeno slavlje koje je trebalo da bude početak bračnog života pretvorilo se u noćnu moru – mlada Mejra V. nije se pojavila.

Svatovi čekali, a Mejre nigde

Okupljeni gosti, porodica i prijatelji uzalud su čekali dolazak mlade. Muhamed je, vidno potresen, više od četiri sata proveo ispred sale, iščekujući svoju izabranicu. Ali Mejra nije došla. Nije poslala poruku. Nije pozvala. Nije objasnila ništa.

Jedna članica mladoženjine porodice kaže da se osećaj izdaje teško može opisati.

– Mejra je obećala brak, a onda nas je sve ostavila na cedilu. Nije povredila samo mog sina, već i nas – roditelje, rodbinu, svatove. Toliko ljudi se radovalo tom danu. A na kraju… samo tišina i sram.

Podrška za mladoženju

Vest o nesvakidašnjem događaju brzo se proširila društvenim mrežama. Mnogi su izrazili iskreno saosećanje s Muhamedom, ohrabrujući ga da ostane dostojanstven uprkos teškom udarcu.

Komentari puni podrške stizali su sa svih strana: „Nisi ti izgubio, već ona“, „Glavu gore, zaslužuješ bolje“, „Takvo poniženje niko ne zaslužuje“.

I dok pravi razlog Mejrinog izostanka ostaje nepoznat, javnost je saglasna – ovakav potez nije samo prekinuo jedno slavlje, već je duboko povredio čitavu porodicu koja je s ljubavlju i poštovanjem pripremala venčanje.

Slomljen – ali dostojanstven

1.jpg
Foto: Ilustracija, Shuttrestock

Uprkos emotivnom brodolomu, Muhamed je pokazao smirenost i dostojanstvo. Nije tražio osvetu, nije iznosio optužbe. Prihvatio je podršku ljudi oko sebe, svesno birajući da ne uzvraća istom merom.

U jednom trenutku života kada je trebalo da krene putem ljubavi i zajedništva, ostao je sam – ali i pokazao da snaga čoveka ne leži samo u sreći, već i u načinu na koji podnosi bol.

(Kurir.rs/Krajina.ba)

Ne propustiteŽenaZa ovog Srbina i njegovu suprugu Albanku kažu da su najlepši par na TikToku: Njihove objave komentarišu milioni, a zbog jedne stvari poručuju "Sramota" (VIDEO)
Screenshot 2025-08-02 102619.png
ŽenaNatalija ostavila rodnu kuću i udala se u Gani: Kad je otišla kod njegovih obrukala se za sve pare, a onda su počele da joj stižu jezive poruke
Natalija Sakado se udala u Gani
ŽenaSvetlana ostavila sve i udala se za Turčina: Molili je da mu ne rađa decu, ali nije poslušala, evo kako sada izgleda njen život
Screenshot 2025-07-18 125445.png
ŽenaMuž me je prevario s najboljom drugaricom jer nisam mogla da zatrudnim: Ona mu je rodila dete, a ja sam zakuvala osvetu koja ih je uništila
333.jpg

 Bonus video: Brakovi u Srbiji traju najviše 13 godina

Brakovi u Srbiji traju najviše 13 godina! Sve više razvoda zbog ćutanja i prevara - advokati za Kurir otkrivaju najčešće razloge ovakvih odluka! Izvor: Kurir televizija