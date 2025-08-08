Slušaj vest

Kada sledeći put pojedete sočnu krišku lubenice, nemojte bacati koru – jer u njoj se krije pravo malo kulinarsko blago. Beli deo između crvene sredine i tvrde zelene kore često završi u kanti, a zapravo je jestiv, osvežavajuć i pun mogućnosti za pripremu jela koja će vas iznenaditi.

Blago neutralnog ukusa, ova hrskava unutrašnja kora podseća na krastavac ili mladu tikvicu. Sadrži vodu, vlakna i minimalno prirodnih šećera, zbog čega je savršen dodatak i slanim i slatkim receptima. Umesto da završava kao otpad, evo kako može postati zvezda vašeg letnjeg tanjira:

1. Zimnica s karakterom – kisela kora od lubenice

Lubenica Foto: Shutterstock

Ako volite ukiseljene krastavčiće, ovo će vas oduševiti. Ogulite zeleni deo kore, a beli narežite na štapiće. Kuvajte u sirćetu s malo šećera, bibera i karanfilića. Nakon nekoliko dana dobićete aromatičan i osvežavajući prilog koji će podići svaki sendvič ili roštilj.

2. Stir-fry na azijski način

Beli deo kore isecite na tanke trake i kratko propržite u voku sa susamovim uljem, belim lukom, đumbirom i soja sosom. Hrskavost i blaga slatkoća ovog jela podsećaju na kineske tikvice – idealan letnji ručak na brzinu.

3. Smoothie sa skrivenim adutom

Imate jači blender? Iskoristite i koru. U smoothie ubacite komade kore sa limetom, listićima nane i malo dinje. Neće promeniti ukus, ali će dodati svežinu, vlakna i lepu teksturu vašem napitku.

Foto: Shutterstock

4. Sočni muffini i biskviti

Kao što se tikvice dodaju u biskvite, možete i koru lubenice. Narendajte je i dodajte u smesu za kolače. Dobićete sočnu, lagano slatkastu teksturu – idealnu za letnje poslastice koje ne traže mnogo šećera.

5. Sirup za koktele i deserte

Skuvajte beli deo kore sa vodom, limunom i šećerom – dobićete lagani sirup koji možete koristiti za prelivanje sladoleda, dodavanje u mineralnu vodu ili letnje koktele. Ukusno i drugačije!

6. Letnja salata koja osvežava

Foto: Shutterstock

Narendajte beli deo kore, dodajte limunov sok, maslinovo ulje, biber i seckani peršun. Dobijate jednostavnu, hrskavu salatu koja podseća na celer ili krastavac, a savršeno ide uz bilo koje letnje jelo.

Kora od lubenice možda nikad više neće izgledati isto – ne kao otpad, već kao inspiracija. Iskoristite je u kuhinji i iznenadite ukućane nečim drugačijim, a zdravim i letnje laganim.

(Kurir.rs/Ona)

