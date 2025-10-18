Slušaj vest

Umetnica i majka dvoje dece, Kejt Čalinor (46) iz Lidsa, pronašla je način da kroz umetnost tetoviranja pomogne ženama da zavole svoje telo ponovo — čak i onda kada su ožiljci duboko povezani s traumama.

Nakon godina sopstvenih zdravstvenih borbi i više desetina operacija koje su na njenom telu ostavile trajne posledice, Kejt je odlučila da preokrene bol u snagu. Uz podršku bliskih prijatelja, samostalno je naučila da koristi aparat za tetoviranje i posvetila se cilju: da besplatno tetovira žene koje žele da prekriju ožiljke nastale usled operacija, bolesti ili nesreća.

„Nikada ne bih imala hrabrosti da odem i sama zatražim da mi neko prekrije ožiljke. Zato sam želela da ja budem ta osoba za druge“, iskreno priznaje Kejt.

Nakon godinu dana učenja i vežbanja, prva osoba koju je tetovirala bila je njena prijateljica koja je imala ožiljak nakon jednostrane mastektomije. Dve godine kasnije, u maju 2023, Kejt je osnovala humanitarnu organizaciju The Inkredible Foundation, koja ženama nudi besplatne tetovaže – bez obzira na veličinu ožiljka.

Do danas je Kejt pomogla više od 70 žena, a svaka priča ostavila je dubok trag i u njenom srcu.

„Svaki ožiljak nosi svoju priču. Iza svakog dolaska stoji trauma. A tetovaža je prvi korak u procesu emocionalnog isceljenja“, kaže Kejt.

Jedna od žena koja je iskusila moć ove transformacije je Sara Alum (49), koja je zadobila teške opekotine još kao dete (3) kada joj se telo zapalilo. Opekotine su zahvatile 46% njenog tela, uključujući bradu, vrat, grudi, torzo, desnu ruku i rame. Iza nje je više od 300 operacija.

Uprkos svemu, zahvaljujući Kejtinoj umetnosti, danas sa osmehom nosi kratke rukave.

„Prvi put u životu sam uživala da nosim majicu bez rukava. Moja deca su odmah primetila razliku u mom ponašanju. Postala sam otvorenija, srećnija, hrabrija“, priča Sara. „Zahvalna sam Kejt do neba. Ona mi je promenila život.“

Sara je iz tog razloga nominovala Kejt za priznanje Lokalni heroj u okviru Pride of Britain nagrada za 2025. godinu, koje organizuje Daily Mirror u saradnji sa P&O Cruises.

„Iako se i sama bori s hroničnim zdravstvenim problemima, Kejt daje sebe 110%. Promenila je toliko života. I ja sam jedna od tih srećnica“, zaključuje Sara.

Kejt skromno dodaje:

„Počastvovana sam i dirnuta što sam nominovana. Neopisivo mi znači što neko veruje u mene i vidi koliko mi je stalo do toga što radim.“

