Priča Nika Vujičića promenila joj je mišljenje

Kako je počela njihova priča?

Shvatila je da je pogrešila

- Ali kako sam mogla da pomislim na život sa čovekom od 122 cm? Timov torzo je bio normalne veličine, ali su mu ruke i noge kraće. Dok je to na neki način izgledalo slatko, nije bilo ono što sam ikada zamišljala u partneru. Oduvek sam zamišljala da gledam partnera u oči odozgo, ali sa Timom to nije bilo moguće . Šta sam trebalo da radim? - napisala je Anita i dodala da je razmislila o svojim osećanjima, prisećajući se ljubavne priče Nika Vujičića i Kanae i shvatila da ima snažna romantična osećanja za Tima, koji je činio da se oseća srećnijom.

Uživaju u ljubavi

- Znaš kako ljudi pišu liste osobina koje žele u partneru? Ja zapravo nikada nisam napisala "visok", jer sam pretpostavljala da će mi Bog doneti nekoga visokog. Idealno, nekoga znatno višeg od mene kako bih mogla da nosim štikle, a da je još uvek viši. Ali nikada to nisam zaista stavila na listu, jer su postojale druge stvari koje su bile važnije. Molila sam za nekoga sa suštinom i karakterom: vizionara, poniznog svetskog putnika, velikog srca i kreativnog (ili barem nekog ko razume moju kreativnu dušu), sa dubokom verom. I uvek sam osećala da dolazi iz drugačije kulture. Sve je to delovalo pomalo kontradiktorno, pa nisam znala gde će mi Bog naći takvu osobu. Kako pronaći nekoga ko se ističe u modernom svetu, a potpuno je otvoren da sve ostavi? - napisala je Anita pa dodala:

- Ali to sam ja. Sve te verzije koegzistiraju u meni, pa sam verovala da Bog ima nekoga ko može da sve to izdrži. Kada sam upoznala Timotija videla sam da je sve to.⁠ Ali… nije bio visok. Nije bilo na mojoj listi jer jednostavno nije bilo važno kao biti sa nekim ko me razume do srži i stoji uz mene. Tražiti nekoga visokog delovalo je tako… površno u poređenju sa svim drugim.⁠ Dakle, ako još uvek čekaš svoju osobu - možda neće izgledati kako si zamišljao⁠ i to može biti najbolji deo - zaključila je Anita.