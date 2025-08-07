Slušaj vest

Pita od tikvica i sira savršen je obrok za vrele letnje dane. Toliko je lagano jelo da ga komotno možete poslužiti ne samo za ručak, već kao i večeru ili predjelo. Idealna je i za sve one koji nose ručak na posao, ali i one koji nemaju baš mnogo vremena da provedu u kuhinji. 

tikvice-shutterstock-1774728173.jpg
Foto: Shutterstock

Sastojci:

  • 2 tikivce srednje veličine (ukupno oko 700g)
  • 20 grama soli
  • 500g svežeg kravljeg sira
  • 180-200g kisele pavlake
  • 2 jaja
  • 4 velike kašike suncokretovog ulja
  • ulje, mast ili maslac za premazati tepsiju (ne štediti da se ne zalepi) 20 grama
  • 500g gotovih tj. kupovnih kora za burek, pitu, savijaču
  • 2.5 dl kisele (može i obične) vode

Priprema: 

Tikvice oguliti i narendati, pa dodati so i promešati. Ostaviti 10 minuta na sobnoj temperaturi kako bi otpustile višak vode, gorčine i soli. Nakon isteka vremena tikvice dobro ocediti. Oceđene tikvite pomešati sa svežim kravljim sirom, kiselom pavlakom, jajima i uljem. To će predstavljati punjenje za pita od tikvica i sira. 

Prema detaljnom prikazu u video receptu slagati kore s punjenjem na namašćen ili nauljen pleh istovremeno prskajući sa mineralnom vodom.

Savet: Može se koristiti i obična voda

Pita od tikvica i sira s gotovim ili kupovnim korama se može čuvati i u zamrzivaču i peći drugi dan. Možete peći i odmah. Pita se peče 35 minuta na 220C s uključenim gornjim i donjim grijačem, bez ventilatora na vruć vazduh. 

(Kurir.rs/SašinaKuhinja)

