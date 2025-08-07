Slušaj vest

Pita od tikvica i sira savršen je obrok za vrele letnje dane. Toliko je lagano jelo da ga komotno možete poslužiti ne samo za ručak, već kao i večeru ili predjelo. Idealna je i za sve one koji nose ručak na posao, ali i one koji nemaju baš mnogo vremena da provedu u kuhinji.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

2 tikivce srednje veličine (ukupno oko 700g)

20 grama soli

500g svežeg kravljeg sira

180-200g kisele pavlake

2 jaja

4 velike kašike suncokretovog ulja

ulje, mast ili maslac za premazati tepsiju (ne štediti da se ne zalepi) 20 grama

500g gotovih tj. kupovnih kora za burek, pitu, savijaču

2.5 dl kisele (može i obične) vode

Priprema:

Tikvice oguliti i narendati, pa dodati so i promešati. Ostaviti 10 minuta na sobnoj temperaturi kako bi otpustile višak vode, gorčine i soli. Nakon isteka vremena tikvice dobro ocediti. Oceđene tikvite pomešati sa svežim kravljim sirom, kiselom pavlakom, jajima i uljem. To će predstavljati punjenje za pita od tikvica i sira.

Prema detaljnom prikazu u video receptu slagati kore s punjenjem na namašćen ili nauljen pleh istovremeno prskajući sa mineralnom vodom.

Savet: Može se koristiti i obična voda

Pita od tikvica i sira s gotovim ili kupovnim korama se može čuvati i u zamrzivaču i peći drugi dan. Možete peći i odmah. Pita se peče 35 minuta na 220C s uključenim gornjim i donjim grijačem, bez ventilatora na vruć vazduh.

Bonus video: Recept za faširane šnicle od tikvica