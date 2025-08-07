Slušaj vest

Spavaća soba nije samo mesto za opuštanje ili intimnost, ona bi trebalo da bude naša oaza mira i regeneracije. Poznato je da je sedam do osam sati kvalitetnog sna ključno za normalno funkcionisanje mozga, regulaciju hormona, jak imunitet i održavanje zdrave telesne težine. Dr Saurab Seti koji se školovao na Harvardu i Stanfordu, upozorava da prostor u kom spavamo može da krije neočekivane opasnosti koje štete našem zdravlju, bez obzira na to koliko sati spavamo.

Na svom Instagram profilu, gastroenterolog iz Kalifornije doktor Saurab Seti podelio je koje tri stvari smatra najopasnijim u spavaćoj sobi i preporučuje da ih odmah izbacite kako ne biste ugrozili zdravlje.

Stari jastuci

Na vrhu njegove liste su stari jastuci, a oni se mogu smatrati "starim", kaže on, nakon samo 24 meseci upotrebe. Dr Seti objašnjava da grinje, znoj i alergeni akumuliraju u jastucima tokom vremena. Čak i ako ne izgledaju prljavo, mogu da sadrže hiljade mikroskopskih čestica koje imaju štetan uticaj na naše zdravlje.

stari jastuci leglo grinja i alergena Foto: Profimedia

"Ako je vaš jastuk star jednu do dve godine, vreme je da ga zamenite", kaže dr Seti. Takođe se odnosi na naučnu studiju prema kojoj navlake za dušek i jastuke mogu imati negativan uticaj na zdravlje dece koja pate od astme i alergija, posebno onih izazvanih kućnom prašinom. Prema Fondaciji za spavanje, stari jastuci mogu izazvati alergijske reakcije, akne, kao i bol u vratu i ramenima, jer više ne pružaju odgovarajuću podršku.

Sintetički osveživači vazduha

Sledeći na listi su sintetički osveživači vazduha, koje mnogi koriste za maskiranje neprijatnih mirisa i unose osećaj svežine u prostor. Međutim, dr Seti upozorava da većina ovih proizvoda sadrži hemikalije koje mogu da budu štetne po naše zdravlje.

"Mnogi takvi proizvodi emituju ftalate i isparljiva organska jedinjenja koja su povezana sa respiratornim problemima i hormonskim poremećajima", objašnjava on.

osveživači vazduha mogu biti veoma štetni Foto: Profimedia

Takođe se odnosi na naučnu studiju prema kojoj sintetički mirisi u domaćinstvima negativno utiču na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru i povećavaju rizik po zdravlje. "U jednoj od ovih studija, 86 odsto testiranih osveživača vazduha sadržavalo je ftalate, hemikalije povezane sa reproduktivnim oštećenjem i astmom", dodaje on. Njegova preporuka je da se koriste prirodna eterična ulja umesto veštačkih mirisa, koji su sigurniji i često imaju opuštajući efekat.

Istrošeni dušeci

Na trećem mestu je predmet bez kog spavanje nije ni moguće - dušek. Dr Seti savetuje da zamenimo svaki dušek koji je stariji od sedam do 10 godina. Takvi dušeci, kaže on, mogu značajno smanjiti kvalitet sna i doprineti razvoju hroničnog bola u leđima.

dušek treba menjati na svakih 10 godina Foto: Shutterstock

On se takođe poziva na studiju sprovedenu u bolnici u Lahoreu, koja je pokazala da postoje jasne veze između starosti i tvrdoće dušeka i bolova u donjem delu leđa. Stručnjaci iz Fondacije za spavanje takođe ukazuju na znakove da je vaš dušek prestar: gubi oblik, ima udubljenja, počinje da škripi, ili nakon buđenja osećate da vas telo boli i imate alergijske simptome.

(Kurir.rs/ Jutarnji list)

