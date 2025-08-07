Slušaj vest

Sarper Guven, personalni trener u Turskoj, već nekoliko godina je u vezi sa estetičarkom Šekinom iz Los Anđelesa. Upoznali su se kada je Šekin bila na odmoru u Istanbulu i nastavili svoju vezu na daljinu.

Kako je počela njihova ljubavna priča?

Započeli su svoje ljubavno putovanje ali su se ubrzo suočili sa problemima kada se Sarper hvalio kako je spavao sa preko 2.500 žena u svojoj prošlosti. Sarper je takođe kontrolisao i želeo je decu sa Šekinom kada ona nije. Novi problemi u njihovoj vezi nastali su kada je Sarper počeo da se bavi problemima novca kada mu Šekina nije dozvolila da uzme klijentkinje sa kojima bi radio.

Ovako izgleda fatalni Sarper:

Učestvovao u popularnom rijalitiju

Na društvenim mrežama fanovi ovog para, koji su svoju ljubav prikazivali u emisiji "90 dana do venčanja" otkrili su da je je Sarper u SAD boravio i krajem prošle godine kada je posetio tatu majstora. Na slici se vidi da Sarper izgleda beznadežno dok je šetao po komšiluku. Nosio je belu mrežastu majicu sa bež košuljom preko nje, a kosa mu je bila savršeno ukošena na uobičajen način. Boravak Sarpera u Sjedinjenim Državama iznenadio je fanove zbog njegove uvredljive priče sa Šekinom. Njih dvoje su imali dosta svađa na tokom svoje dve sezone popularnog rijalitija, ali najnovija je imala preokret.

Burna svađa oko rođendana

Posvađali su se kada Sarper nije dao rođendanski poklon za Šekin. Kupio joj je nešto što ona nije želela i onda je usledila svađa. Šekina je tvrdila da je ovog puta drama bila drugačija od onih koje su imali u prošlosti jer joj je oteo telefon iz ruke, a takođe joj je iščupao i ekstenzije za kosu. Šekina se preselila u hotel i nije bila sigurna da li želi ponovo da vidi Sarpera.

Nova sezona

Šekina je mogla da pomisli da bi Sarper mogao da se uozbilji u njihovoj vezi kada se preseli tamo gde je ona živela. Sve to vreme Šekina je letela za Tursku i svakih nekoliko nedelja se vraćao kući u Los Anđeles. Pošto je Sarper sada u Americi, par bi mogao da snima novu sezonu rijalitija. Na drugi način možda nije kraj njihovog putovanja. Sarper i Šekina nisu baš bili omiljeni par obožavalaca, ali izgleda da neće nigde otići u skorije vreme.

