Supstanca TPO fotoinicijator, koja omogućava da se gel lak stvrdne pod UV ili LED svetlom, ocenjena je kao toksična za reproduktivno zdravlje, mogući hormonski disruptor, pa čak i potencijalno kancerogena. Posebno su izložene manikirke koje ove supstance svakodnevno udišu – i to godinama. Od 1. septembra će upravo pomenuti sastojak biti zabranjen u Evropskoj Uniji od 1. septembra.

Vise detalja o štetnosti i opasnosti gel laka objasnio je za Kurir televizijuĐorđe Krstić deramtolog.

- Ne bih želeo da se širi bilo kakva panika jer za nju nema ni mesta. Što se tiče gel laka, ako se radi u nekim određenim vremenskim intervalima gde puštamo da se nokat malo oporavi, ako se radi kod stručnog lica i ako se koriste proverene supstance, nema tu neke velike bojazni za nastankom karcinom. Rađene su razne studije u Nemačkoj za upravu tu supstancu pod nazivom TPO i HPMA, koje su na eksperimentu nad životinjama izazivale poremećaj reproduktivnog trakta, smanjenje plodnosti. Takođe su bile i potencijalno kancerogene. U Evropskoj uniji nisu zabranili da se radi gel lak, već su zabranili gelove i kozmetiku koja sadrže pomenute supstance.

Kod žena postoji strah da će pri izradi noktiju, materijali ući u krvotok, te da će da naruše zdravlje korišćenjem lampe sa UV zracima. Dermatolog je demantovao takve pretpostavke:

- Gel lak sam po sebi ne može da prodre kroz nokatnu ploču u krvotok, ali nakon dugoročnog korišćenja i stanjivanja nokatne ploče koja opet pravi jednu barijeru, mogu u određenoj količini da prodre. Znači, kroz normalan nokat, kroz zdrav nokat, gel lak sam po sebi ne može da prodre. Što se tiče UV lampi naravno da će praviti promene na koži ako se dugoročno koriste. Kod nekih osoba koje u porodici imaju nekoga ko ima karcinom kože ili nekog ko ima svetli fototip, kod njih je veća verovatnoća da posle nekog dužeg vremena korišćenja dođe do promena na koži u vidu karcinoma - kaže Krstić i dodaje:

- Nema mesta za paniku, ali prosto treba probuditi svest kod ljudi da znaju da u određenim gelovima se mogu naći potencijalno kancerogene materije, kao i materije koje mogu uticati na plodnost. Ne bih preporučio devojkama da to rade u nekim dužim vremenskim intervalima. Već da malo puste nokte, da odmore i da rade kod proverenih i stručnih lica koji koriste materijale koji nisu sa crnog tržišta.

