Sjajno
Da li ste probali palačinke iz rerne? Zaboravite na stajanje uz vreo šporet i uživajte uz ovu poslasticu za samo nekoliko minuta
Jednostavan recept za pripremu slatkih palačinki iz rerne, potrebno vam je samo nekoliko minuta.
Slušaj vest
Palačinkama retko ko može odoleti, međutim, stajanje uz vreo šporet tokom njihovog pečenja mnoge odbija. Sada možete uživati u ovoj poslastici i njenoj mnogo jednostavnijoj pripremi. Da li ste probali palačinke iz rerne? Donosimo vam recept koji će vas oduševiti.
Sastojci:
2 jaja
3 žlice šećera
3 žlice ulja
Prstohvat soli
400 ml mlijeka
160 g brašna
Priprema:
Jaja,šećer,so i ulje penasto umutiti pa dodati mleko i brašno. Izliti na pleh (veliki plitki pleh od pećnice )na papir za pečenje. Peći 20 minuta na 200 C. Na kraju posuti šećerom u prahu i nutelom.
Reaguj
Komentariši