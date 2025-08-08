Slušaj vest

Palačinkama retko ko može odoleti, međutim, stajanje uz vreo šporet tokom njihovog pečenja mnoge odbija. Sada možete uživati u ovoj poslastici i njenoj mnogo jednostavnijoj pripremi. Da li ste probali palačinke iz rerne? Donosimo vam recept koji će vas oduševiti.

Sastojci:

2 jaja
3 žlice šećera
3 žlice ulja
Prstohvat soli
400 ml mlijeka
160 g brašna

Priprema:

Jaja,šećer,so i ulje penasto umutiti pa dodati mleko i brašno. Izliti na pleh (veliki plitki pleh od pećnice )na papir za pečenje. Peći 20 minuta na 200 C. Na kraju posuti šećerom u prahu i nutelom.

