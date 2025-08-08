Slušaj vest

Ako koristite društvene mreže, verovatno ste makar jednom naleteli na snimke Nemanje Ristića – mladog tate i supruga koji otvoreno priča o muško-ženskim odnosima i roditeljstvu. Njegovi stavovi često izazivaju burne reakcije, posebno kod muškaraca kojima, kako kaže, „gurne prst u oko“.

Otkada je postao otac, Nemanja u svojim videima najčešće nosi ćerkicu u nosiljci ili je drži u naručju – dok sprema ručak, šeta ili obavlja kućne poslove.

"Mama na bazenu, tata sprema ručak, zašto da ne? Ovo je lako, zašto? Zato što mogu! Najmanje što mogu da uradim zaista...", napisao je Nemanja u svom viralnom videu na Instagramu. Ipak, ovo nije prvi takav video, ima ih još.

Sve to vreme njegova supruga, recimo, odmara na bazenu ili sređuje nokte u salonu. On ovakve scene vidi kao najmanje što može da učini za svoju ženu, a svojim primerom želi da ohrabri i druge muškarce da budu podrška partnerkama u prvim mesecima roditeljstva.

Ipak, nisu svi spremni da ga pohvale – deo muške publike ga redovno naziva „papučarom“. Nemanja na to odgovara da takvi komentari uglavnom dolaze od nezadovoljnih i nesrećnih ljudi koji ne žele da razmisle o onome što govori, piše YuMama.

Jedan od njegovih prvih viralnih snimaka nastao je samo 17 dana nakon što je postao otac, a bavio se temom dojenja i noćnih buđenja. U videu se obratio muškarcima:

„Ne znam da li vi gledate svoje supruge dok hrane bebu. Da li ste tu, prisutni? Vidite li kroz šta prolaze? Moja žena svih ovih 17 dana nije spavala duže od sat i po. Ljudi retko pričaju o tome koliko je to teško. Kad god pomislim da sam umoran, setim se svega što ona radi i dobijem dodatnu energiju. Obratite pažnju na to kroz šta prolaze vaše supruge – neverovatno je, teško, ali i divno.“

