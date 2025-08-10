Slušaj vest

Frenk Lejn (60) je mislio da je oteklina u njegovom grlu posledica iscrpljenosti, ali je bio šokiran kada je saznao da ima rak grla, izazvan oralnim seksom.

Naime, stanovnik Hempšira rekao je da su njegovi rezultati biopsije iz 2023. godine pokazali da je možda pokupio humani papiloma virus (HPV) pre 40 godina, otprilike u vreme kada se priključio vojsci, i da taj virus može izazvati rak grla. Na sreću, otac dvoje dece sada je dobio sve jasne rezultate nakon što je prošle godine prošao kroz dve runde hemioterapije i zračenja.

HPV virus može da izazove rak grla Foto: Shutterstock

- Konsultant je rekao da, zbog oblika virusa unutar moje biopsije, mogu da zaključe da je star oko 40 godina. Bio sam seksualno aktivan oko svoje 20 godine. Zabavljao sam se, ali nisam se viđao sa gomilom devojaka - rekao je Frenk pa dodao:

- Iskreno, mogla bi biti Kajli Minog ili Demi Mur, i ako bi mi rekle: "Hajde, Frank", ja bih rekao: "Ma, hvala, ne bih".

Šta je HPV?

Dr Hišam Mehana objasnio je u svojoj kolumni za "The Conversation" da je došlo do porasta slučajeva raka grla, konkretno orofaringealnog raka (područje krajnika i zadnjeg dela grla). Profesor hirurgije glave i vrata na Univerzitetu u Birmingemu napisao je da je HPV glavni uzrok raka grlića materice i da se prenosi seksualnim putem.

Veza između HPV-a i raka grla

- Za orofaringealni rak, glavni faktor rizika je broj seksualnih partnera tokom života, naročito oralni seks - rekao je dr Mehana pa dodao:

Lekar je upozorio koja grupa ljudi treba više da vodi računa Foto: Shutterstock

- Osobe koje su imale šest ili više partnera za oralni seks u toku života imaju 8.5 puta veći rizik da razviju orofaringealni rak od onih koji ne praktikuju oralni seks - rekao je doktor i takođe naveo da je u jednoj studiji čak 80% odraslih izjavilo da su nekada u životu praktikovali oralni seks, ali da samo mali broj tih ljudi razvije orofaringealni rak.

- Prevladavajuća teorija je da većina nas dobije HPV infekciju i uspe da je potpuno eliminiše. Međutim, mali broj ljudi nije u stanju da se oslobodi infekcije, možda zbog neke mane u određenom aspektu imunog sistema. Kod tih pacijenata, virus može da se kontinuirano umnožava i, tokom vremena, nasumično se integriše u DNK domaćina, što u nekim slučajevima može izazvati da ćelije postanu kancerogene - zaključio je zdravstveni stručnjak za LadBible.

