Kako najbrže da ispohujete tikvice? Ovaj recept savršen je za vrele letnje dane, najbolje idu uz fetu i ajvar
Zastine su i vrlo aromatične, a uz njih možete da jedete i feta ili sveži sir, ajvar ili čak i meso.
Pohovane tikvice, kao lagani obrok koji se brzo pravi su savršeno jelo za toplije, prve prolećne dane. Pohovane tikvice su odličan izbor obroka kada vreme postaje toplije, jer su lagane i brzo se prave. Zastine su i vrlo aromatične, a uz njih možete da jedete i feta ili sveži sir, ajvar ili čak i meso. Možda ćete želeti da napravite i rolnice od tikvica punjene sirom i spanaćem. A evo i kako da napravite pohovane tikvice.
Sastojci:
- 2-3 srednje tikvice
- 2 jajeta
- 1 kašika praška za pecivo
- 1/2 kašičice soli
- 1/2 šolje višenamenskog brašna
- Ulje za prženje
Pripremite tikvice
Da biste napravili pohovane tikvice, dobro operite tikvice i odrežite oba kraja. Zatim narendajte tikvice pomoću rendea. Narendajte sve tikvice na ovaj način. Dodajte im so i promešajte. Ostavite posudu na stranu 15-20 minuta. Na ovaj način će so da izvuče vodu iz tikvica. Dok stoje, promešajte ih 1-2 puta. Posle otprilike 20 minuta primetićete da su tikvice ispustila mnogo vode. Rukama ih dobro iscedite i stavite u drugu činiju.
Napravite smesu
U posudu sa oceđenim tikvicama dodajte jaja, brašno i prašak za pecivo. Dodajte i mali prstohvat soli. Mešajte da se svi sastojci sjedine. Primetićete da je smesa u ovom trenutku veoma gusta. Ostavite je da odstoji 5-7 minuta pre prženja. U šerpu ili tiganj koji ćete koristiti za prženje tikvica dodajte ulje i zagrejte srednju temperaturu.
Pržite tikvice
Kada se ulje zagreje, još jednom promešajte smesu i kašikom ubacujte deo po deo smese u ulje. Pržite svaki komad po 2-3 minuta sa svake strane dok dno ne dobije zlatno braon boju i stvori koricu. Pažljivo okrenite na drugu stranu i pržite još 2 minuta. Kada je svaki komad ispržen, prebacite ga na tanjir obložen papirom da se ocedi višak ulja. Servirajte ih tople. Uživajte u pohovanim tikvicama!
(Kurir.rs/StvarUkusa)
Bonus video: Recept za faširane šnicle od tikvica