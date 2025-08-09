Slušaj vest

Pohovane tikvice, kao lagani obrok koji se brzo pravi su savršeno jelo za toplije, prve prolećne dane. Pohovane tikvice su odličan izbor obroka kada vreme postaje toplije, jer su lagane i brzo se prave. Zastine su i vrlo aromatične, a uz njih možete da jedete i feta ili sveži sir, ajvar ili čak i meso. Možda ćete želeti da napravite i rolnice od tikvica punjene sirom i spanaćem. A evo i kako da napravite pohovane tikvice.

Pohovane tikvice idealan su letnji obrok Foto: Shutterstock

Sastojci:

2-3 srednje tikvice

2 jajeta

1 kašika praška za pecivo

1/2 kašičice soli

1/2 šolje višenamenskog brašna

Ulje za prženje Pripremite tikvice

Da biste napravili pohovane tikvice, dobro operite tikvice i odrežite oba kraja. Zatim narendajte tikvice pomoću rendea. Narendajte sve tikvice na ovaj način. Dodajte im so i promešajte. Ostavite posudu na stranu 15-20 minuta. Na ovaj način će so da izvuče vodu iz tikvica. Dok stoje, promešajte ih 1-2 puta. Posle otprilike 20 minuta primetićete da su tikvice ispustila mnogo vode. Rukama ih dobro iscedite i stavite u drugu činiju.

Napravite smesu

U posudu sa oceđenim tikvicama dodajte jaja, brašno i prašak za pecivo. Dodajte i mali prstohvat soli. Mešajte da se svi sastojci sjedine. Primetićete da je smesa u ovom trenutku veoma gusta. Ostavite je da odstoji 5-7 minuta pre prženja. U šerpu ili tiganj koji ćete koristiti za prženje tikvica dodajte ulje i zagrejte srednju temperaturu.

Pržite tikvice

Kada se ulje zagreje, još jednom promešajte smesu i kašikom ubacujte deo po deo smese u ulje. Pržite svaki komad po 2-3 minuta sa svake strane dok dno ne dobije zlatno braon boju i stvori koricu. Pažljivo okrenite na drugu stranu i pržite još 2 minuta. Kada je svaki komad ispržen, prebacite ga na tanjir obložen papirom da se ocedi višak ulja. Servirajte ih tople. Uživajte u pohovanim tikvicama!

