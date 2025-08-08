Retka planetarna konfiguracija nalaže opreznije postupke i provere pre ulaska u investicije. Slobodne Ovnove danas očekuje veliki korak napred u zbliž...

Pazite da ne uletite nepromišljeno u posao zbog kojeg biste kasnije mogli da pretrpite gubitak. Oprez s novom saradnjom. Danas ćete uspešno rešiti pro...

Oprez u komunikaciji, jer bi stvari lako mogle da izmaknu kontroli. Rizične investicije se ne preporučuju. Zajednički izlazak s partnerom poboljšaće i...

Planetarni aspekti u vašem polju komunikacija donose proširenje saradnika, ali pazite, jedna pogrešna reč može narušiti odnos. Nesuglasice s partnerom...

Nepovoljan dan za važne odluke i rizična ulaganja. Čuvajte se nekih saradnika koji s vama grade rivalski odnos. Dopada vam se osoba koju viđate svaki ...

Danas možete dobiti veoma važne vesti što se tiče vaših velikih ambicija i prelaska na bolju poziciju. Uživate podršku uticajne osobe. Povoljan period...

Ovaj dan donosi dugoočekivano pravno rešenje problema. Uspeh vas očekuje u javnim nastupima i prezentacijama. Na ljubavnom planu započinjete novo pogl...

Stvari na poslu će se odvijati prema vašim očekivanjima, ali komunikacija s jednim saradnikom može biti posebno problematična. Muči vas sumnja u partn...

Ovo je period efikasnih rešenja, kad vam se mnoga vrata otvaraju. Uspeće vam za rukom da ostvarite prioritetni cilj. Danas prosto zračite šarmom, pa ć...

Uticaj planeta danas može biti negativan po vaš odnos s nadređenima i što se tiče vaše procene. Romantična atmosfera prožima vaš odnos s partnerom. Oč...

Danas ne pokrećite osetljive teme u komunikaciji na poslu, distancirajte se od svega. Odličan period za one koji se bave kreativnim zanimanjima. Partn...