Zvezda sajta za odrasle i kreatorka sadržaja na OnlyFansu Lina Bina preminula je u 24. godini nakon komplikacija povezanih sa krvnim ugruškom u srcu i vratu.

Njena bliska prijateljica i koleginica kreatorka sadržaja za odrasle, Koko Blis, bila je među prvima koja je javno podelila vest. U emotivnoj Instagram priči, Blis je objavila snimak para kako slavi u noćnom klubu, napisavši:

„Prerano si nas napustila. @imlinabina“, a zatim emodžije anđela.

U drugoj objavi, podelila je fotografiju Line kako grli plišanu igračku, uz natpis:

Lina Bina.jpg
Lina Bina Foto: printscreen/instagram/missjdough

„Počivaj u miru, draga @imlinabina“.

Linina smrt je prvobitno objavljena bez zvaničnog uzroka, ali je zabavna platforma World Star Hip Hop kasnije navela člana porodice, otkrivajući fatalni krvni ugrušak kao osnovnu komplikaciju koja je prouzrokovala njenu iznenadnu smrt. Još uvek nije objavljena zvanična obdukcija niti policijsko saopštenje.

Lina je imala preko 9.000 pratilaca na Instagramu, ali je retko ažurirala svoju stranicu, a njena poslednja objava datirala je 23. aprila 2023. godine. Od kada se pročula vest o njenoj smrti, stizale su poruke saučešća. Jedna je glasila: „Počivaj u miru, Lina.“ Druga je napisala: „Počivaj u raju, Lina.“

Untitled-3.jpg
collage.jpg
Kajli Pejdž 2.jpg
Milan Ponjević 1.jpg

