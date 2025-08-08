Slušaj vest

Katarina Keti Bampton radila je kao dadilja deteta jednog para, koji su je potom upoznali sa razuzdanim svingerskim zabavama punim različitih droga. Sada živi na Tajlandu i osnovala je „Školu senzualnosti“ kako bi pomogla ženama da se povežu sa svojim telom i uživaju u „pravom, iskrenom seksu i vezama“, prenosi Daily Mail.

Odrasla je u severnom Velsu, a početkom 2020, neposredno pre pandemije, otputovala je u Australiju na svoju prvu svingersku zabavu, nakon poziva roditelja deteta koje je čuvala. Hteli su da bude „jednorog“ u grupi oženjenih prijatelja.

– Po njihovoj energiji sam mogla da zaključim da imaju neku ideju, ali nisam znala da će putovanje prerasti u orgije sa roditeljima dece koju sam čuvala – rekla je Keti.

Pogledajte u galeriji fotografije Keti Bampton:

1/6 Vidi galeriju Kejti Bampton o svinerskom iskustvu koje joj je promenilo život Foto: schoolofsensuality/Instagram

Zabava je počela oko dva sata ujutru, nakon što se grupa vratila sa barova. Keti je ranije uzela MDMA. Vratili su se, pustili muziku, a neke žene su počele da se skidaju i plešu u donjem vešu.

– Nije delovalo neprikladno ili čudno, mislila sam da je zabavno, naročito jer sam bila pod dejstvom droge. Nije bilo srama ni nesigurnosti, samo sreće i ljubavi – objasnila je Keti.

Vremenom se i sama skinula, delom zbog droge, a delom jer je primetila da su parovi „iskusni svingeri kojima ovo nije prvi put“. Da bi „zagrejali atmosferu“, naneli su MDMA na penise muškaraca u tankim linijama, koje su žene potom koristile.

– Jedna stvar je vodila drugoj i ubrzo smo isprobali sve moguće varijante seksa, sa mnogo kondoma oko nas da budemo sigurni – rekla je Keti.

Sutradan je saznala da su tri bračna para ovakve zabave organizovali bar dva puta mesečno. Nakon toga nije više pozivana, iako im je i dalje čuvala decu, sve dok jedna žena nije želela da bude „rođendanska poslastica njenog muža“.

– To mi je odgovaralo. Nisam žudila za time, ali kada se desilo, prihvatila sam – rekla je Keti.

Ubrzo je upoznala tadašnjeg partnera, pornozvezdu Roba, kog je srela 2021. u svingserskom klubu „Šato Vino“. Upoznali su se dok su zajedno koristili MDMA, a dva meseca kasnije organizovali su zabavu za oko 140 ljudi.

– Pripremali bismo krevete sa kondomima i lubrikantom razbacanim svuda, pili piće na početku i uzimali MDMA pre odlaska u spavaće sobe. – priseća se Keti.

Kaže da su zabave imale pravila i nisu bile za sve. Tokom veze sa Robom posećivala je mnoge erotske žurke, ali je shvatila da to negativno utiče na nju. Smatra da je gubitak inhibicija pod dejstvom droga bio lažan.

Počela je da se udaljava od tog života i u nekim trenucima bila potpuno trezna.

– Odlazila bih oko ponoći, dobro spavala i imala normalan dan, išla na plažu i uživala u doručku sa prijateljima – rekla je.

Primetila je da su mnoge žene nepovezane sa svojim emocijama i da ne vole svoja tela. Zato koriste droge poput MDMA da pobegnu od trauma ili problema u vezama, ali to ne rešava osnovni problem.

– Razumem ih, prošla sam kroz to i izašla iz toga. Shvatila sam da ne želim takav život. Sada želim da pomognem ženama da zavole seks – zaključila je Keti.

(Kurir.rs/ Jutarnji)

Bonus video: Žurka srpskih navijača