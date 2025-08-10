Slušaj vest

Lepinjice iz tiganja se jednostavno prave, te su praktične čak i za domaćice početnice. Peku se slično kao palačinke, na tiganju, a ukus je nezaboravan. Donosimo vam jednostavan recept za ove hlepčinje koji se lako mogu kombinovati uz razna jela.

Sastojci:

400-450g brašna
1 kašičica praška za pecivo
1.5 kašičica soli
3 kašike ulja
1 šolja hladne vode
dodaci po želji: seckana pera mladog luka, vlašac, peršun....
ulje za prženje

stockphotofreshlybakedhomemadebreadtraditionalbalkancuisinesomunbreadformeatballslepinja1520931092.jpg
lepinje Foto: Shutterstock

Priprema: 

Izmešati brašno, prašak za pecivo i so, pa dodati vodu i ulje i umesiti glatko testo (po potrebi dodati brašno ili vodu, da se dobije mekanije testo) Umešati i dodatke po želji. Umešeno testo ostaviti da se odmara 10-ak minuta u poklopljenoj posudi. Odstojalo testo podeliti na 10 loptica. Svaku lopticu spljoštiti vrhovima prstiju u disk prečnika oko 12cm. U tiganju zagrejati oko 2 kašike ulja, pa pržiti lepinju sa obe strane (2-3 minuta sa svake strane) dok ne dobiju zlaćanu boju. Za sledeću lepinju opet dodati 2 kašike ulja, pa ponoviti postupak. Tako uraditi za sve preostale lepinje. Služiti tople ili ohlađene.

(Kurir.rs/Kuhinjazazaposlenezene)

Ne propustiteŽenaDa li ste probali palačinke iz rerne? Zaboravite na stajanje uz vreo šporet i uživajte uz ovu poslasticu za samo nekoliko minuta
palacinke iz rerne
ŽenaNajbolji recept za koh: Starinski brzi kolač će vam samo na ovaj način uspeti iz prve
screenshot-9.jpg
ŽenaSutlijaš sa čokoladom: Starinska poslastica u novom ruhu
cokolada-prinac.jpg
ŽenaUkusne pileće krpice za tren oka: Brza i jednostavna priprema tokom vrelih letnjih dana
profimedia-1011107002.jpg

Recept za sendvič kolačiće sa kokos filom Izvor: Instagram/ 1tekkurabiy