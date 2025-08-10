Lepinje iz tiganja: Jednostavan recept za jelo koje se lako kombinuje uz sve obroke
Evo kako da jednostavno napravite lepinje iz tiganja, sa samo nekoliko sastojaka.
Lepinjice iz tiganja se jednostavno prave, te su praktične čak i za domaćice početnice. Peku se slično kao palačinke, na tiganju, a ukus je nezaboravan. Donosimo vam jednostavan recept za ove hlepčinje koji se lako mogu kombinovati uz razna jela.
Sastojci:
400-450g brašna
1 kašičica praška za pecivo
1.5 kašičica soli
3 kašike ulja
1 šolja hladne vode
dodaci po želji: seckana pera mladog luka, vlašac, peršun....
ulje za prženje
Priprema:
Izmešati brašno, prašak za pecivo i so, pa dodati vodu i ulje i umesiti glatko testo (po potrebi dodati brašno ili vodu, da se dobije mekanije testo) Umešati i dodatke po želji. Umešeno testo ostaviti da se odmara 10-ak minuta u poklopljenoj posudi. Odstojalo testo podeliti na 10 loptica. Svaku lopticu spljoštiti vrhovima prstiju u disk prečnika oko 12cm. U tiganju zagrejati oko 2 kašike ulja, pa pržiti lepinju sa obe strane (2-3 minuta sa svake strane) dok ne dobiju zlaćanu boju. Za sledeću lepinju opet dodati 2 kašike ulja, pa ponoviti postupak. Tako uraditi za sve preostale lepinje. Služiti tople ili ohlađene.
(Kurir.rs/Kuhinjazazaposlenezene)