Lepinjice iz tiganja se jednostavno prave, te su praktične čak i za domaćice početnice . Peku se slično kao palačinke, na tiganju, a ukus je nezaboravan. Donosimo vam jednostavan recept za ove hlepčinje koji se lako mogu kombinovati uz razna jela.

Izmešati brašno, prašak za pecivo i so, pa dodati vodu i ulje i umesiti glatko testo (po potrebi dodati brašno ili vodu, da se dobije mekanije testo) Umešati i dodatke po želji. Umešeno testo ostaviti da se odmara 10-ak minuta u poklopljenoj posudi. Odstojalo testo podeliti na 10 loptica. Svaku lopticu spljoštiti vrhovima prstiju u disk prečnika oko 12cm. U tiganju zagrejati oko 2 kašike ulja, pa pržiti lepinju sa obe strane (2-3 minuta sa svake strane) dok ne dobiju zlaćanu boju. Za sledeću lepinju opet dodati 2 kašike ulja, pa ponoviti postupak. Tako uraditi za sve preostale lepinje. Služiti tople ili ohlađene.