Jedna gošća na svadbi potražila je savet interneta nakon što joj je buduća mlada predložila da ona i ostali gosti na ceremoniju dođu u svojim venčanicama.

Anonimna žena svoju priču podelila je na Redditu, u grupi „Wedding Attire Approval“, otkrivši da je na zvaničnom sajtu venčanja stajalo predlog da gosti obuku svoje stare venčanice. Podelila je i screenshot poruke koju je ostavila buduća supruga dugogodišnjeg prijatelja njenog muža:

„Ako imate, ako želite i ako vam i dalje stoji, vaša venčanica! Hajde, biće zabavno“, pisalo je. „Ako ne, onda neki fantastičan kostim – bilo da je u pitanju maturska haljina iz 80-ih, vaš najsvetlucaviji kombinezon, omiljena odevna kombinacija za žurke ili jednostavno farmerke, samo ne formalno odelo. Dodatni poeni za srednjovekovne kostime.“

vencanica/ilustracija Foto: Profimedia

Nedoumica gošće

Iako je predlog bio samo sugestija, korisnica je priznala da ima dilemu. Njena venčanica joj i dalje savršeno stoji, udobna je, a nema mnogo drugih haljina u „skromnom garderoberu“.

„Brine me da ću biti jedina koja će to uraditi i da će me (u velikoj gužvi) svi gledati čudno, pa mi deluje kao neka zamka“, napisala je. „Ali opet, bukvalno piše na sajtu venčanja, pa želim da ispoštujem zahtev – a i to je najudobnija svečana stvar koju imam.“

Navela je da njen muž i mladoženja prijateljuju više od 25 godina, ali da ona mladu i mladoženju nikad ranije nije upoznala. Razmišljala je i da zamoli muža da proveri sa mladoženjom da li je to stvarno dobra ideja.

„Želim da obučem venčanicu, ali brinem da bi ljudi mogli biti zlobni. Da li ja previše razmišljam? Moji prijatelji kažu da to jednostavno uradim i da, ako nekome smeta, to je njihov problem.“

U pozitivnici pisu svi detalji Foto: Myron Standret / Alamy / Profimedia

Internet poručuje – obuci je!

Većina komentara na Redditu bila je jednoglasna – ako mlada sama predlaže venčanice, nema razloga da se u tome vidi problem.

„Ako mlada to sugeriše i želiš izgovor da je opet obučeš, uradi to! Svi gosti su pročitali isto što i ti, pa će razumeti“, napisala je jedna korisnica. „Jasno je da mlada neće nositi tipičnu belu venčanicu, tako da ćeš biti skroz u redu.“

Druga je dodala: „Želim pozivnicu za ovo venčanje. Zvuči fenomenalno. Obuci svoju haljinu. Sigurno će biti još žena koje će to uraditi. Sto posto bih opet obukla svoju.“

Plan za „opuštenu“ verziju venčanice

Ohrabrena komentarima, autorka objave odlučila je da ponese venčanicu – ali uz nekoliko trikova da je „spusti“.

„Planiram da svratim do second-hand prodavnica i nađem udoban i sladak kardigan, šal ili ogrtač da razbijem belu boju. Inače, planiram da to nosim sa puštenom kosom u talasima, slamnatim šeširom širokog oboda i letnjim ravnim sandalama sa T-remenom. Možda i neki zanimljiv kaiš, ako nađem, da je još malo ‘običnim’ učinim. Takođe, ponosim i rezervnu opuštenu kombinaciju u slučaju da se osetim previše svečano.“

Venčanje, napisala je, treba da se održi na farmi, a zahvaljujući savetima zajednice, njena anksioznost je značajno opala.

„Pokušaću da se javim za par nedelja posle venčanja i ispričam vam sve kako je bilo“, zaključila je.