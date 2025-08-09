Slušaj vest

Pitanje koje mnogima izaziva nelagodu – „Koliko si dosad imao ili imala seksualnih partnera?“ – ponovo je u centru pažnje zahvaljujući novom istraživanju koje je donelo zanimljive, pa i pomalo iznenađujuće uvide.

Dok većina ljudi automatski pretpostavlja da veliki broj prethodnih partnera smanjuje šanse za ozbiljnu vezu, naučnici sa Univerziteta Svonsi otkrili su da ključnu ulogu igra – vreme kada su se ti susreti dogodili, piše Daily Mail.

Broj partnera nije presudan – važan je tajming

Istraživanje, objavljeno u časopisu Scientific Reports, pokazuje da broj seksualnih partnera sam po sebi nije presudan, već da je važnije kada su se ti odnosi desili.

Drugim rečima, osoba koja je imala 12 partnera pre deset godina može delovati poželjnije kao dugoročni partner od nekoga sa istim brojem, ali sa iskustvima iz skorije prošlosti.

„Prethodne studije pokazivale su da ljudi često izbegavaju ozbiljne veze s osobama koje su imale veliki broj seksualnih partnera,“ objašnjava dr Endru G. Tomas, glavni autor studije. „Ali naš rad pokazuje da taj efekat slabi ako se većina tih odnosa dogodila ranije.“

Koliko si ih imala do sada/Ilustracija Foto: Shutterstock

Kako je sprovedeno istraživanje

Tim je anketirao više od 5.000 ljudi iz 11 zemalja.

Učesnicima su prikazani vizuelni prikazi – vremenske linije koje su pokazivale broj i razmak seksualnih susreta potencijalnih partnera.

Zatim su ih pitali koliko su spremni da sa takvom osobom uđu u ozbiljnu vezu.

Ključni rezultati

Ljudi su bili manje spremni za vezu sa osobom koja je imala mnogo partnera, ali su bili znatno otvoreniji ako su ti susreti bili u prošlosti i ako se tempo novih partnera s godinama usporio.

Suprotno uvreženom mišljenju, nije primećena značajna razlika između muškaraca i žena kada je reč o proceni tuđe seksualne prošlosti.

„Rezultati pokazuju izostanak dvostrukih standarda,“ naglašava dr Tomas. „I muškarci i žene gledaju na seksualnu istoriju potencijalnih partnera na sličan način.“

Da li je bitno koliko smo imali partnera do sada? Foto: Denys Kovtun / Alamy / Alamy / Profimedia

Od sudova društvenih mreža do realnog života

Ovi rezultati dolaze kao svojevrsni odgovor na sve češće moraliziranje i osude koje viđamo na društvenim mrežama.

„Onlajn diskusije često su vrlo oštre kada se komentariše nečiji seksualni život, posebno kada su žene u pitanju. Međutim, na individualnom nivou, ljudi su zapravo mnogo popustljiviji – naročito kada vide da se nečije ponašanje s vremenom promenilo“, zaključuje dr Tomas.

Poruka za savremene veze

Drugim rečima – vaša prošlost vas ne definiše. Ono što je važnije od broja partnera jeste dokaz da ste pokazali rast, zrelost i promenu.

A to je lekcija koju bi savremeni odnosi svakako trebalo da uzmu u obzir.

(Kurir.rs/Večernji.hr)