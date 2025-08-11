Slušaj vest

Starinski recept za pekmez od šljiva. Ako i vi volite miris omiljenog pekmeza koje su pravile naše bake, možete ga i sami jednostavno napraviti. Donosimo vam jednostavan način pripreme, a rezultat će vas oduševiti.

Kako napraviti pekmez od šljiva Foto: Shutterstock

Sastojci:

5 kg šljiva

1 - 1,5 kg šećera ili 1 kg smeđeg šećera

Priprema: Šljive prvo operite, presecite i izvadite košticu. Stavite ih u šerpu za kuvanje i dodajte im polovinu šećera. Smesu kuvajte na srednjoj vatri i povremeno promešajte. U početku mešajte češće jer bi šljive mogle da izgore, a posle, kada šljive puste sok, mešanje se može smanjiti. Kuvajte oko 3 - 4 sata, a zatim izmiksajte štapnim mikserom. Ako volite ujednačen izgled džema, procedite smesu kroz gazu. Probajte ga i ako vam nije dovoljno sladak, dodajte još šećera. Nastavite da kuvate još 2 - 3 sata.

Pekmez od šljiva kuvan je kada iz njega nestane sva tečnost. Operite i sterilišite tegle i sipajte u njih vruć pekmez.

Zagrejte rernu na 50°C i u nju staviti otvorene tegle sa pekmezom da se napravi tanak sloj kore. Nakon toga zatvorite tegle i postepeno ih hladite pre skladištenja.