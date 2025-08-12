Slušaj vest

Izvor snova je isti kao i sve mentalne aktivnosti, talasi elektriciteta koji se kreću kroz mozak svakog trenutka kada smo živi. Snovi su proizvod normalne funkcije mozga i izuzetne transformacije koja se dešava u mozgu svake noći dok spavamo, prateći cirkadijalne ritmove - cikluse dan-noć - koji biološki upravljaju celim životom.

Svake noći, naš mozak i tela prate ciklus laganog sna od 90 minuta koji se ponavlja, praćen dubokim snom, gde su moždani talasi spori i ritmični. Oči počinju da se kotrljaju ispod kapaka i većina mišića u telu postaje paralizovana. Kada oči vibriraju ispod kapaka, to je poznato kao brzo kretanje očiju ili REM spavanje.

Snovi se menjaju kako noć odmiče

Rani jutarnji snovi obično uključuju više elemenata iz našeg budnog života. Snovi na kraju noći su verovatnije emotivni i uključuju starija autobiografska sećanja, a najveća je verovatnoća da ćemo se sećati onih snova koje sanjamo neposredno pre nego što se probudimo.

Menja se i tenor naših snova. Snovi su negativniji početkom noći i postaju pozitivniji kako noć odmiče. Snovi duboko utiču na nas jer ih doživljavamo kao stvarne. Radost koju doživljavamo u snovima fiziološki se ne razlikuje od radosti budnog stanja, kao ni užas, frustracija, seksualno uzbuđenje, bes i strah.

Snovi o bivšem partneru da li su stvarna želja ili nešto drugo? Foto: Profimedia

Trčanje u snovima aktivira motorni korteks, isti deo vašeg mozga koji biste koristili za stvarno trčanje. Osetite dodir ljubavnika u snu i čulni korteks se stimuliše, baš kao što bi bio da ste budni. Erotski snovi su deo ljudske prirode. Ne biste mogli da ih zaustavite čak ni da to želite. Ne gase se ni menopauzom, ni hemijskom kastracijom. Nije bitno da li ste seksualno aktivni, u celibatu, oženjeni ili slobodni. Erotski snovi su univerzalni.

Šta znače erotski snovi o bivšem

U anketama je 90 odsto Britanaca, 87 odsto Nemaca, 77 odsto Kanađana, 70 odsto Kineza, 68 odsto Japanaca i 66 odsto Amerikanaca prijavilo da ima snove seksualne prirode. Procenjuje se da jedan od svih 12 snova sadrži seksualne slike, a najčešći su ljubljenje, snošaj, senzualni zagrljaj, oralni seks i masturbacija.

Mogu nas ostaviti zajapurene od zadovoljstva ili ispunjene ljubomorom. Često su uznemirujući. Šta znači imati seksualni san o svom bivšem? Šta ako vaš partner sanja erotski san o nekom drugom? Da li otkrivaju nešto o našim istinskim željama?

Snovi o bivšem partneru često su uznemirujući Foto: Pr Lisa

Svi mi varamo u snovima

Samci imaju veću učestalost erotskih snova od muškaraca u stabilnom partnerstvu. S druge strane, žene prijavljuju više seksualnih snova kada im nedostaju partneri ili su na vrhuncu svoje veze, dok muškarci ne prijavljuju sličan porast erotskih snova u ovim scenarijima.

Ali postoji jedan način na koji se usklađuju životi snova muškaraca i žena - skoro svi mi varamo u svojim snovima. Šta da radimo sa ovim? Kao kreatori svojih snova, biramo glumačku postavu, scenu i radnju naših noćnih drama. Snovi koje dočaravamo su naša sopstvena senzualna proizvodnja.

Zar san u kome prevarimo partnera nije znak da želimo da budemo neverni ili bar otvoreni za to? Svakako da je erotski san naš nefiltrirani i oslobođeni libido. Ako ne, šta bi onda moglo biti? Svi snovi su proizvod 'mreže mašte' u našem mozgu, nisu vezani za pravila i logiku našeg budnog života.

Kada sanjamo, mašta je nesputana, slobodna da pronađe labave asocijacije i veze u našim sećanjima. Može nas navesti da razmišljamo o ljudima u našim životima na iznenađujući, uznemirujući, pa čak i erotski način.

U erotskim snovima, slobodni smo da zamislimo seksualne susrete koji bi bili tabu ili nezamislivi u našem budnom životu. Verovatno neće uključivati našeg trenutnog partnera. Umesto toga, imamo mnogo veću sklonost prema biseksualnosti i novim seksualnim interakcijama uopšte.

Svi varaju u snu Foto: Profimedia

Dakle, šta zapravo znače erotski snovi?

Istraživači su sproveli ankete o seksualnoj aktivnosti, ispitujući koliko su ljudi srećni u svojim romantičnim vezama, da li imaju ljubomorne ličnosti i kako ove lične karakteristike utiču na njihove snove. Pokušavali su da izazovu erotske snove tražeći od učesnika da gledaju filmove za odrasle. Ono što su otkrili bilo je iznenađujuće.

Erotski snovi nisu vezani za to koliko često imate intimne odnose ili da li masturbirate. Oni čak nisu ni povezani sa tim koliko pornografije konzumirate. Čini se da je najbolji pokazatelj erotskog sanjanja koliko vremena provodimo u budnom životu sanjajući o erotskim fantazijama. To nas čini otvorenijim za erotske snove noću.

Međutim, postoji jedna veoma bitna razlika između sanjarenja i erotskih snova. Kada maštamo tokom dana, ove erotske misli kontroliše racionalni deo našeg mozga, izvršna mreža, koja ograničava seksualne želje. Ovaj umereni uticaj nestaje kada sanjamo, dozvoljavajući našim erotskim snovima da budu divlje kreativni i istraživački.

Erotski snovi ne samo da odražavaju ili oslobađaju naše emocije, maštu i libido, oni mogu pružiti jednako intenzivno zadovoljstvo kao pravi intimni odnosi. Možda su čak i bolji. U erotskim snovima mozak ne prima nikakve signale dodira. Erotski snovi se javljaju samo u mozgu. Uprkos tome, više od dve trećine muškaraca i više od trećine žena kažu da su doživeli orgazam samo kao rezultat sna. Bez ikakvog senzornog unosa, mozak stvara i opaža zadovoljstvo tela.

Intimni odnosi i druga erotska zadovoljstva koja doživljavamo u snovima imaju isti osećaj za nas jer, što se mozga tiče, nema razlike. Mozak ne doživljava prave ili lažne orgazme; mozgu, svi su stvarni. A pošto naš neobuzdani emocionalni sistem dok sanjamo može premašiti nivoe koje dostižemo u budnom stanju, razumno je zaključiti da nas orgazam u snu može odvesti do visina koje ne može seks u budnom stanju.

Ovakvi snovi oslobađaju naše emocije Foto: Profimedia

Šta erotski snovi otkrivaju o našim odnosima?

Nauka sugeriše da snovi o neverstvu verovatno neće biti znak da želimo da budemo neverni. Varanje partnera u snu može jednostavno biti znak radoznalosti i normalnog seksualnog uzbuđenja, a ne želje da se povučete iz veze.

Čak i snovi u kojima istražujemo drugačiju seksualnu orijentaciju nisu znak tajne ili potisnute želje, već radoznalosti, libida i mašte. Uprkos tome, erotski snovi imaju mnogo toga da nam kažu o zdravlju naših trenutnih romantičnih veza i o tome koliko smo dobro preboleli svoje bivše, ali možda ne na način na koji bismo očekivali.

Erotski snovi mogu izazvati jaka osećanja želje, ljubomore, ljubavi, tuge ili radosti dovoljno jake da utiču na to kako se osećamo prema partneru sledećeg dana. Kao osećanja u snu, mozak doživljava emocije kao stvarne. Istraživači su otkrili da sukob sa partnerom u snu obično rezultira sukobom sledećeg dana.

U nezdravim vezama snovi posebno utiču na odnos

U nezdravim vezama, snovi o neverstvu su povezani sa smanjenim osećanjima ljubavi i intimnosti u danima koji slede. U zdravim vezama snovi o neverstvu nemaju mnogo efekta. Ono što osećamo prema partneru dok smo budni takođe može uticati na naše snove. Osećanja ljubomore tokom dana mogu proizvesti snove o neverstvu, što zauzvrat utiče na ponašanje prema partneru.

Vrlo je verovatno da negativne emocije u erotskom snu o partneru mogu poslužiti kao važan signal o tome kako se osećate prema toj osobi. Ali emocije povezane sa erotskim snovima su mnogo važnije od same priče o snu. Ako vi ili vaš partner sanjate da ste neverni, to nije znak nečijih istinskih želja.

Iako se možete probuditi uznemireni, zapamtite da su snovi dizajnirani da nas nateraju da razmišljamo drugačije, uključujući i naše seksualne živote. Ono što se zaista računa nije naša erotska priča iz snova ili priča našeg partnera, već kako reagujemo na te snove.

Bivši partneri se mogu pojavljivati, i pojavljuju, u snovima dugo nakon što više nisu deo naših života. Dok snovi o sadašnjim partnerima često uključuju da radite nešto zajedno, snovi o bivšim partnerima su verovatnije erotični. Možda ćete biti u iskušenju da zaključite da to znači da žudimo za našim bivšim. Ali, na osnovu brojnih studija, obično je suprotno. Čini se da nam ovi snovi pomažu da prebolimo naše bivše partnere. Oni mogu jednostavno biti način obrade emocija nakon raskida.

Naš mozak je evoluirao da bude veoma prilagođen erotskom razmišljanju. Fantazija, erotsko sanjarenje - i na kraju naša seksualnost - proizašli su iz suštinskog nagona za razmnožavanjem.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

VIDEO: Najmoćniji dan u godini