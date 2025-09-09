Slušaj vest

Profesionalni pekariotkrivaju da testo može ostati mekano i sveže danima ako se u njega dodaju dva jednostavna, ali efikasna sastojka – kukuruzni skrob (gustin) i običan griz.

Na jedan kilogram brašna preporučuje se dodavanje jedne pune kašike skroba i jedne ravne kašičice griza.

Zahvaljujući skrobu i grizu, hleb ili pogače dobijaju delikatnu, gotovo pufnastu strukturu Foto: Alena Dvorakova / Panthermedia / Profimedia

Kukuruzni skrob ima sposobnost da učini testo lakšim, prozračnijim i mekšim, pa peciva, hleb ili pogače dobijaju delikatnu, gotovo pufnastu strukturu. S druge strane, griz upija višak vlage iz testa, čime se sprečava da kora brzo omekša, a zatim očvrsne, što produžava svežinu i prijatnu teksturu pečenog proizvoda.

Ova kombinacija posebno je korisna kod peciva koja želite da zadržite mekim i sutradan – poput lepinja, pogača, somuna ili mekanog belog hleba. Pekari savetuju da se, osim ova dva sastojka, obrati pažnja i na pravilno mešenje i odmaranje testa, jer to dodatno doprinosi dugotrajnoj svežini.

(Kurir.rs/Najžena)

