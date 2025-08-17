Amanda Mos uživa na Kipru nakon što je napustila muža i šestoro dece

Slušaj vest

Amanda Mos (53), majka šestoro dece iz Liverpula, donela je pre tri godine radikalnu odluku – napustila je 25 godina dug brak, prestižni posao sa platom od 120.000 funti godišnje i preselila se na Kipar, gde sada radi sa plaže i izlazi u klubove i do četiri puta nedeljno. Njena deca ostala su u Velikoj Britaniji, ali često dolaze kod nje tokom školskih raspusta.

„Bila sam nesrećna. Pitala sam se: ‘Da li je ovo moj život?’. Taman je krenuo kovid, i na kraju sam samo spakovala stvari i preselila se ovde“, započinje Amanda svoju priču.

Život posle razvoda: od 12 sati rada do 5 sati sa laptopom na plaži

U Velikoj Britaniji radila je po 12 sati dnevno, od pet ujutru, kao vlasnica magazina i PR agencije, zarađujući oko 120.000 funti godišnje. Danas radi oko pet sati dnevno sa svog laptopa na plaži, zarađuje oko 50.000 funti, ali kaže da nikad nije imala zdraviji balans između privatnog i poslovnog života.

Pogledajte u galeriji kako sada izgleda njen život:

1/9 Vidi galeriju Amanda Mos započela novi život na Kipru Foto: printscreen/instagram/amandalifestylepr

„Mogla bih da zarađujem više, ali želim da živim svoj život. Sada, kao sama sebi šef, mogu da kažem ljudima koji se ponašaju kao kreteni da ih ne želim kao klijente. Idem u klubove tri do četiri puta nedeljno. Moja ćerka Hani, koja ima 23 godine, kaže: ‘Ovo je moja mama’, i ponosno me vodi sa sobom.“

Amanda je Kipar zavolela još dok su deca bila mala, kada je kupila kuću za odmor 2008. godine. Nakon što je pandemija zatvorila njen biznis, odlučila je da se trajno preseli. Tri njene ćerke su 2020. godine živele s njom na Kipru, ali ih je vratila u Veliku Britaniju zbog boljeg obrazovnog sistema.

„Imala sam 48 godina i pomislila: ‘Dosta je’. Spavala sam sama u sobi još od rođenja svoje najmlađe ćerke, koja sada ima 11 godina. Svaki put kada bih se vraćala u Liverpul, plakala bih. Moja dva najstarija deteta, Flojd i Hani, rekli su mi: ‘Zašto se ne preseliš? Najsrećnija si tamo’“, navodi Dejli Mejl.

Amanda Mos uživa na Kipru Foto: printscreen/instagram/amandalifestylepr

Uz rad na plaži, Amanda se prepustila i noćnom životu – u klub izlazi tri do četiri puta nedeljno. Amanda je u međuvremenu izgubila oko 25 kilograma, nakon što je, kako kaže, „celog života jela iz utehe“.

„Mrzela sam što sam debela. Počela sam da idem u teretanu, tamo sam stekla prijatelje i obučila se za instruktora body pump-a. Počela sam da verujem u sebe. Koliko ljudi ima hrabrosti da sedne u avion i kaže: ‘Ne želim više ovakav život’? Ljudi mi stalno govore: ‘Ti si mi inspiracija, volela bih da mogu da uradim to što ti radiš’. Ja im kažem: ‘Možete, samo kupite kartu’. Nisam uradila ništa spektakularno – samo sam kupila avionsku kartu.“

Njena nova životna filozofija izazvala je i kritike.

„Bila sam meta trolova. Ljudi su govorili da sam neodgovorna. Ali moja deca me podržavaju. Mislim da sam ih naučila da žive svoj život onako kako žele, a ne kako im društvo nameće. Želim da iskuse život u svoj njegovoj punoći.“

Foto: printscreen/instagram/amandalifestylepr

Danas dan započinje u teretani: „To radim više zbog mentalnog zdravlja nego fizičkog. U zavisnosti od sezone, provedem dva-tri sata na plaži, vratim se kući, odspavam, pa se nađem s prijateljima ili nastavim da radim do odlaska na spavanje.“

Na svoj izgled mesečno troši oko 400 funti na botoks, nokte, trepavice i članarinu u teretani, ali mnoge od tih usluga dobija besplatno od klijenata.

„Sve što radim za svoj izgled radim za sebe. Osećam se dobro i ulažem u sebe. Malo sam tašta, ali to sam zaslužila. Ceo život sam mislila da sam debela i ružna. Sada sam super fit, treniram svaki dan osim nedeljom. Imam više energije od polovine ljudi svojih godina. Život je dar koji treba da preuzmete u svoje ruke. Sledeće što želim jeste da se zaljubim u zgodnog i bogatog muškarca – dosta mi je rada. Živim svoju istinu i mislim da mi ljudi zavide. Možda zvučim kao da sam puna sebe, ali nisam. Samo znam da nisam živela punim potencijalom prethodnih 30-40 godina, i sada to nadoknađujem.“

Bonus video: Cecina kuća na Kipru