Milica je ostala šokiana kad su joj naplatili ručak

Zamislite ovo: pozovu vas na ručak, vi se sredite, ponesete poklon, vino i grickalice… a na kraju večeri – umesto “hvala” – domaćin vam uruči račun! Upravo to je doživela Milica, mlada TikTokerka iz Srbije, tokom boravka u Švedskoj.

Njena priča postala je viralna, a snimak je u samo nekoliko dana pregledan više od pola miliona puta.

“Sedimo, jedemo… i onda – hladan tuš”

– Pozovu te na ručak kod njih kući, ti dođeš sa osmehom i poklonom, a oni ti na kraju kažu: ‘Bilo je 80 evra, pa da podelimo’! – započinje Milica svoju priču na TikToku.

Ona i tadašnji dečko otišli su na večeru kod švedskog bračnog para, očekujući opušteno druženje. Vino, hrana, smeh… sve je delovalo savršeno – dok se nisu obuli za polazak.

– Priđe mi suprug od prijateljice i mrtav hladan kaže: ‘Znaš, bilo je 80 evra, pa ako bismo mogli pola-pola’. Moj šok je bio neprocenjiv. Kod nas je to nezamislivo – ako te pozovem, ja te častim. Ali kod njih – sasvim normalno. Na kraju sam dala pare i rekla: “Super, bilo je kul, vidimo se drugi put”.

Običaji koji zbunjuju Balkance

Iako ovaj potez deluje neobično većini ljudi sa Balkana,u Švedskoj nije neuobičajeno da se gosti i domaćini dogovore o podeli troškova – čak i kada se ruča u privatnom domu.

Pored toga, Šveđani su poznati po strogom pravilu izuvanja obuće pre ulaska u kuću, bez obzira na priliku. Zanimljivo je i da je nekada postojala praksa da gost ne jede sa domaćinima ako dođe u vreme obroka – porodica bi jela sama, a gost čekao u drugoj prostoriji.

Milica živi u Švedskoj i redovno deli koliko je velika ralika u stilu života Foto: Printscreen/Tiktok/milica.dhingra

Internet podeljen

Komentari na internetu su podeljeni – dok jedni misle da je ovo nepristojno i nezamislivo, drugi kažu da je fer podeliti troškove, posebno u zemlji gde je život skup.

