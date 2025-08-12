Milica otišla kod prijatelja iz Švedske na ručak: Nakon obroka joj je rekao ono zbog koje bi svaki Srbin u zemlju propao od sramote
Zamislite ovo: pozovu vas na ručak, vi se sredite, ponesete poklon, vino i grickalice… a na kraju večeri – umesto “hvala” – domaćin vam uruči račun! Upravo to je doživela Milica, mlada TikTokerka iz Srbije, tokom boravka u Švedskoj.
Njena priča postala je viralna, a snimak je u samo nekoliko dana pregledan više od pola miliona puta.
“Sedimo, jedemo… i onda – hladan tuš”
– Pozovu te na ručak kod njih kući, ti dođeš sa osmehom i poklonom, a oni ti na kraju kažu: ‘Bilo je 80 evra, pa da podelimo’! – započinje Milica svoju priču na TikToku.
Ona i tadašnji dečko otišli su na večeru kod švedskog bračnog para, očekujući opušteno druženje. Vino, hrana, smeh… sve je delovalo savršeno – dok se nisu obuli za polazak.
– Priđe mi suprug od prijateljice i mrtav hladan kaže: ‘Znaš, bilo je 80 evra, pa ako bismo mogli pola-pola’. Moj šok je bio neprocenjiv. Kod nas je to nezamislivo – ako te pozovem, ja te častim. Ali kod njih – sasvim normalno. Na kraju sam dala pare i rekla: “Super, bilo je kul, vidimo se drugi put”.
Običaji koji zbunjuju Balkance
Iako ovaj potez deluje neobično većini ljudi sa Balkana,u Švedskoj nije neuobičajeno da se gosti i domaćini dogovore o podeli troškova – čak i kada se ruča u privatnom domu.
Pored toga, Šveđani su poznati po strogom pravilu izuvanja obuće pre ulaska u kuću, bez obzira na priliku. Zanimljivo je i da je nekada postojala praksa da gost ne jede sa domaćinima ako dođe u vreme obroka – porodica bi jela sama, a gost čekao u drugoj prostoriji.
Internet podeljen
Komentari na internetu su podeljeni – dok jedni misle da je ovo nepristojno i nezamislivo, drugi kažu da je fer podeliti troškove, posebno u zemlji gde je život skup.
