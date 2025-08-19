Slušaj vest

Kad poželite ukusnu poslasticu koja se brzo pravi, a pritom je kremasta i osvežavajuća, ova torta sa keksom i bananama biće pravo rešenje. Bez pečenja, sa omiljenim sastojcima koje već imate kod kuće, idealna je za tople dane ili iznenadne goste.

Sastojci:

  • 300-400 g keksa
  • 500 ml mleka (za natapanje keksa i puding)
  • 1 pakovanje pudinga od vanile (priprema se sa mlekom)
  • 200 ml šlaga (umućenog ili slatke pavlake)
  • 3-4 zrele banane
  • (po želji) malo šećera ili meda za dodatnu slatkoću
banane-shutterstock-341156408.jpg
Foto: Shutterstock

Priprema:

Keks blago natopite u mleko, samo toliko da omekša, ali da ne bude previše mokar. Na dno kalupa ili posude poređajte prvi sloj keksa. Pripremite puding od vanile prema uputstvu sa kesice, koristeći mleko, i ostavite ga da se malo ohladi, ali ne i potpuno stegne. Preko keksa nanesite sloj pudinga, pa rasporedite deo umućenog šlaga. Banane oljuštite i iseckajte na kolutiće, pa ih ravnomerno rasporedite preko šlaga.

Po želji ponovite slojeve: keks natopljen mlekom, puding, šlag i banane, dok ne potrošite sastojke. Završni sloj može biti šlag i dekoracija po želji, rendana čokolada, seckani orašasti plodovi ili malo cimeta. Tortu stavite u frižider na najmanje 2-3 sata, kako bi se svi slojevi lepo sjedinili i ohladili.

(Kurir.rs/Informer)

Bonus video: Recept za brzinski kolač sa bananama

Recept za brzinski kolač od ovsa i zrelih banana Izvor: Instagram/merirasoi2024