Brza torta sa bananama: Pravi se za 10 minuta, a vaši ukućani doživeće erupciju ukusa
Kad poželite ukusnu poslasticu koja se brzo pravi, a pritom je kremasta i osvežavajuća, ova torta sa keksom i bananama biće pravo rešenje. Bez pečenja, sa omiljenim sastojcima koje već imate kod kuće, idealna je za tople dane ili iznenadne goste.
Sastojci:
- 300-400 g keksa
- 500 ml mleka (za natapanje keksa i puding)
- 1 pakovanje pudinga od vanile (priprema se sa mlekom)
- 200 ml šlaga (umućenog ili slatke pavlake)
- 3-4 zrele banane
- (po želji) malo šećera ili meda za dodatnu slatkoću
Priprema:
Keks blago natopite u mleko, samo toliko da omekša, ali da ne bude previše mokar. Na dno kalupa ili posude poređajte prvi sloj keksa. Pripremite puding od vanile prema uputstvu sa kesice, koristeći mleko, i ostavite ga da se malo ohladi, ali ne i potpuno stegne. Preko keksa nanesite sloj pudinga, pa rasporedite deo umućenog šlaga. Banane oljuštite i iseckajte na kolutiće, pa ih ravnomerno rasporedite preko šlaga.
Po želji ponovite slojeve: keks natopljen mlekom, puding, šlag i banane, dok ne potrošite sastojke. Završni sloj može biti šlag i dekoracija po želji, rendana čokolada, seckani orašasti plodovi ili malo cimeta. Tortu stavite u frižider na najmanje 2-3 sata, kako bi se svi slojevi lepo sjedinili i ohladili.
(Kurir.rs/Informer)
Bonus video: Recept za brzinski kolač sa bananama