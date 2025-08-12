Kinesku supu sa jajima je vrlo lako spremiti. Ovaj recept je idealan za vrele letnje dane, takođe je izuzetno hranljiv, a po spremanju odmah je možete poslužiti toplu i uživati u laganom ukusu.

U lonac ulijte pileću supu, dodajte soja sos, narendani đumbir i ostavite da provri. Za to vreme u zasebnoj činiji pomešajte gustin s malo hladne vode, pa ga stalno mešajući polako dodajte u supu. Kada se zgusne ugasite vatru i odmah uz stalno mešanje (samo u jednom smeru), polako dodajte umućena jaja. Začinite solju, biberom, pospite tankim kolutićima mladog luka i poslužite.