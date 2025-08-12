Ovaj recept je idealan za vrele letnje dane, takođe je izuzetno hranljiv, a po spremanju odmah je možete poslužiti toplu i uživati u laganom ukusu
prste da poližeš
Kineska supa sa jajima praznik je svačiji stomak: Lagana je, zdrava i sprema se za tren oka
Slušaj vest
Kinesku supu sa jajima je vrlo lako spremiti. Ovaj recept je idealan za vrele letnje dane, takođe je izuzetno hranljiv, a po spremanju odmah je možete poslužiti toplu i uživati u laganom ukusu.
Kinesku supu sa jajima vrlo je jednostavno spremiti Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia
Potrebni sastojci:
- 1 litar pileće supe,
- 1 šoljica soja sosa
- 1/2 kašičice seckanog đumbira
- 2 kašičiće gustina
- 2 jaja
- 2 veze mladog luka
- so i biber
Kineska supa sa jajima oduševila je mnoge Foto: printscreen YT
Način pripreme:
U lonac ulijte pileću supu, dodajte soja sos, narendani đumbir i ostavite da provri. Za to vreme u zasebnoj činiji pomešajte gustin s malo hladne vode, pa ga stalno mešajući polako dodajte u supu. Kada se zgusne ugasite vatru i odmah uz stalno mešanje (samo u jednom smeru), polako dodajte umućena jaja. Začinite solju, biberom, pospite tankim kolutićima mladog luka i poslužite.
Prijatno!
(Kurir.rs/Net.hr)
Bonus video: Recept za supu od sočiva
Reaguj
Komentariši