Kinesku supu sa jajima je vrlo lako spremiti. Ovaj recept je idealan za vrele letnje dane, takođe je izuzetno hranljiv, a po spremanju odmah je možete poslužiti toplu i uživati u laganom ukusu.

Činija domaće supe sa mesom i rezancima stoji na stolu
Kinesku supu sa jajima vrlo je jednostavno spremiti Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Potrebni sastojci:

  • 1 litar pileće supe,
  • 1 šoljica soja sosa
  • 1/2 kašičice seckanog đumbira
  • 2 kašičiće gustina
  • 2 jaja
  • 2 veze mladog luka
  • so i biber 
Duboki tanjir supe stoji na stolu
Kineska supa sa jajima oduševila je mnoge Foto: printscreen YT

Način pripreme: 

U lonac ulijte pileću supu, dodajte soja sos, narendani đumbir i ostavite da provri. Za to vreme u zasebnoj činiji pomešajte gustin s malo hladne vode, pa ga stalno mešajući polako dodajte u supu. Kada se zgusne ugasite vatru i odmah uz stalno mešanje (samo u jednom smeru), polako dodajte umućena jaja. Začinite solju, biberom, pospite tankim kolutićima mladog luka i poslužite.

Prijatno!

(Kurir.rs/Net.hr)

