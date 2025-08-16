Ako volite kuvani kukuruz, ovo morate da probate: Dodajte ova dva sastojka i podignite njegov ukus na drugi nivo!
Konačno je počela sezona kuvanog i pečenog kukuruza. Malo ko može da mu odoli, bilo kod kuće, bilo na plaži ili u šetnji gradskim ulicama.
Pored toga što je ukusan, kukuruz je i veoma zdrav, a sjajan je izbor čak i za one na dijeti - jedan klip ima svega od 80 do 100 kalorija.
Sigurni smo da ovih dana često pripremate kukuruz, najverovatnije samo u posoljenoj vodi, no pravi gurmani tvrde da je potrebno dodati mu i dva sastojka koja sigurno imate u frižideru kako biste dobili još lepši ukus.
Reč je o mlekui puteru koji kuvani kukuruz dižu na sasvim novi nivo i čine ga još sočnijom i slasnijom užinom. Evo kako da ga pripremite na taj način.
Potrebni sastojci:
6 klipova kukuruza
voda
šoljica mleka
100 grama putera
kašičica soli
Priprema:
Lonac napunite vodom do pola, a kada voda provri dodajte joj šolju mleka, puter i so. Kada se svi sastojci otope i sjedine u glatku masu, dodajte kukuruz. Smanjite vatru, pa kuvajte kukuruz dok ne bude gotov.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Pljeskavica od kukuruza: