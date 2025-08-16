Slušaj vest

Konačno je počela sezona kuvanog i pečenog kukuruza. Malo ko može da mu odoli, bilo kod kuće, bilo na plaži ili u šetnji gradskim ulicama.

Pored toga što je ukusan, kukuruz je i veoma zdrav, a sjajan je izbor čak i za one na dijeti - jedan klip ima svega od 80 do 100 kalorija.

Sigurni smo da ovih dana često pripremate kukuruz, najverovatnije samo u posoljenoj vodi, no pravi gurmani tvrde da je potrebno dodati mu i dva sastojka koja sigurno imate u frižideru kako biste dobili još lepši ukus.

Reč je o mlekui puteru koji kuvani kukuruz dižu na sasvim novi nivo i čine ga još sočnijom i slasnijom užinom. Evo kako da ga pripremite na taj način.

Potrebni sastojci:

6 klipova kukuruza

voda

šoljica mleka

100 grama putera

kašičica soli

Priprema:

Lonac napunite vodom do pola, a kada voda provri dodajte joj šolju mleka, puter i so. Kada se svi sastojci otope i sjedine u glatku masu, dodajte kukuruz. Smanjite vatru, pa kuvajte kukuruz dok ne bude gotov.

(Kurir.rs/Žena)

