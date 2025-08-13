Slušaj vest

Kada je cela porodica na okupu, vikend u domu Mirke Vasiljević ne može da prođe bez nečega slatkog. Pored slanih zalogaja, uvek se nađe i mesto za desert, a njen recept za krem bananice – ili čokoladne bananice, kako ih ona naziva – omiljen je svim članovima porodice. 

Poznata i po kulinarskim veštinama

Iako svaki od njene četvoro dece ima drugačiji ukus, ove bananice su poslastica oko koje se svi slože. Kad god deca požele nešto slatko, a Mirka ima nekoliko slobodnih minuta, ona se odmah lati pripreme. Još od tinejdžerskih dana poznata je kao talentovana glumica, ali publika je dobro zna i po kulinarskim veštinama. Kako sama ističe, kuvanje je za nju uživanje, a vreme provedeno u kuhinji ne predstavlja joj napor.

Ono što ovu poslasticu čini posebnom jeste to što vam treba svega par sastojaka, a rezultat je desert koji će oduševiti porodicu i iznenadne goste.

Sastojci:

  • 3,4 banane
  • 200 g čokolade sa visokim procentom kakaa
  • kokosovo ulje (po želji)

Priprema:

Istopite čokoladu na laganoj vatri, a po želji dodajte i kašičicu kokosovog ulja za bogatiji ukus. Banane prepolovite, zatim ih isecite na pravougaone komade. Svaki komad uvaljajte u otopljenu čokoladu, poređajte na pleh i stavite u zamrzivač na nekoliko sati da se stegnu.

Kada se čokolada dovoljno učvrsti, bananice su spremne za posluženje.

(Kurir.rs/Glossy)

Ne propustiteŽenaRECEPT ZA NAJJEDNOSTAVNIJE ČOKOLADNE BOMBICE! Potrebna su vam 3 sastojka za ovaj zdrav i ukusan slatkiš!
kuglice-shutterstock.jpg
ZanimljivostiSvaki horoskopski znak ima svoj slatkiš kom ne može da odoli: Evo kako možete preko stomaka da dođete do srca vašeg partnera
prejedanje-shutterstock-766032385.jpg
ŽenaEvo kako se pravi najpopularniji slatkiš na svetu: Za Dubai čokoladom poludela cela planeta, a priprema se u samo tri poteza (VIDEO)
Dubai čokolada.jpg
ŽenaMIRIS ŠNENOKLI VRAĆA U DETINJSTVO: Omiljena poslastica od jeftinih sastojaka, po brzom RECEPTU koji su KORISTILE NAŠE BAKE
snenokle-profimedia0748313742.jpg

 VIDEO: Mirka Vasiljević pokazala luksuzni dom: 

Mirka Vasiljević pokazala luksuzni dom: Kuhinja i dnevna soba o kakvoj svi maštaju Izvor: Instagram/vasiljevic_mirka