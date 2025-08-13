Slušaj vest

Kada je cela porodica na okupu, vikend u domu Mirke Vasiljević ne može da prođe bez nečega slatkog. Pored slanih zalogaja, uvek se nađe i mesto za desert, a njen recept za krem bananice – ili čokoladne bananice, kako ih ona naziva – omiljen je svim članovima porodice.

Poznata i po kulinarskim veštinama

Iako svaki od njene četvoro dece ima drugačiji ukus, ove bananice su poslastica oko koje se svi slože. Kad god deca požele nešto slatko, a Mirka ima nekoliko slobodnih minuta, ona se odmah lati pripreme. Još od tinejdžerskih dana poznata je kao talentovana glumica, ali publika je dobro zna i po kulinarskim veštinama. Kako sama ističe, kuvanje je za nju uživanje, a vreme provedeno u kuhinji ne predstavlja joj napor.

Ono što ovu poslasticu čini posebnom jeste to što vam treba svega par sastojaka, a rezultat je desert koji će oduševiti porodicu i iznenadne goste.

Sastojci:

3,4 banane

200 g čokolade sa visokim procentom kakaa

kokosovo ulje (po želji)

Priprema:

Istopite čokoladu na laganoj vatri, a po želji dodajte i kašičicu kokosovog ulja za bogatiji ukus. Banane prepolovite, zatim ih isecite na pravougaone komade. Svaki komad uvaljajte u otopljenu čokoladu, poređajte na pleh i stavite u zamrzivač na nekoliko sati da se stegnu.

Kada se čokolada dovoljno učvrsti, bananice su spremne za posluženje.

