Naslednik bogatstva iz Virdžinije i sin bivšeg suvlasnika čuvenog AMF Bowling lanca, milijarder Piter Gudvin (40), našao se u centru skandala nakon što je, prema sudskim dokumentima, prevario svoju suprugu Koru Gudvin (40) sa njihovom bivšom dadiljom – i zatražio razvod na Božić (25. decembra).

Kora, klinički psiholog i majka četvoro dece, saznala je za aferu kada je njen suprug počeo da provodi sve više vremena sa Anet Lombard (27), devojkom koju su unajmili 2019. dok je studirala na Univerzitetu u Virdžiniji.

Od dadilje do potpredsednice firme

Anet je tokom pandemije živela sa porodicom Gudvin, a kasnije počela da radi u Piterovoj firmi, gde je ubrzo unapređena na poziciju potpredsednice.

Već krajem 2020. Kora je primetila koliko su njih dvoje bliski, ali su njene sumnje, prema njenim rečima, bile ignorisane.

U avgustu 2023. rodila je četvrto dete, a samo mesec dana kasnije Piter je počeo da govori da mu je potrebno „više nezavisnosti i vremena za samog sebe“. Njegov „self-care“ uključivao je luksuzne automobile i satove, koje je rado pokazivao na Instagramu, gde ima skoro 17.000 pratilaca.

Božićna scena za pamćenje

Prema sudskim spisima, na Božić iste godine, dok je Kora držala njihovu četvoromesečnu ćerku, Piter joj je saopštio da želi razvod. Nakon toga je, navodno, vikao i psovao pred njihovom decom, starom 2, 5, 7 i 9 godina, pre nego što je napustio kuću.

Samo nedelju dana kasnije, Piter i Anet su uživali u luksuznom odmoru u hotelu „Four Seasons“ na Floridi. Tokom narednih meseci viđeni su zajedno na putovanjima od Vajominga do Floride, pa čak i u nekretnini koju Piter deli sa Korom.

Razvod i milionska potraživanja

U januaru 2025. Piter je zvanično podneo zahtev za razvod. Par ima predbračni ugovor, ali Kora traži polovinu zajedničke imovine, uključujući kompanije, kao i alimentaciju i 500.000 dolara za troškove pravnog postupka.

Decu dele u zajedničkom starateljstvu, a Piter je nedavno pokušao da zatvori pristup spisima o razvodu – na šta se Korin pravni tim protivi.

Piter i Kora venčali su se 2014. godine i osnovali Peter and Cara Goodwin Foundation.

Kora – stručnjak za roditeljstvo

Kora, koja ima doktorsku titulu, osnivač je brenda „Parenting Translator“ sa preko 135.000 pratilaca na Instagramu. Napisala je bestseler i savetuje roditelje o vaspitanju dece, dok na društvenim mrežama deli korisne i inspirativne poruke.

Porodično nasleđe

Piterov otac, Vilijam Gudvin (84), jedan je od najuticajnijih ljudi u Virdžiniji. Radio je u IBM-u i „Philip Morris Worldwide“, pre nego što je 1971. osnovao „CCA Industries“, a kasnije i holding kompaniju „Riverstone Group“ sa interesima u luksuznim hotelima i odmaralištima.

Kora Gudvin na Instagramu ima stranicu o roditeljstvu Foto: printscreen/instagram/parentingtranslator

Poznat je i po filantropskom radu, naročito u oblasti istraživanja raka. Osnovao je „The Red Gates Foundation“ uz donaciju od 250 miliona dolara u čast svog sina Hantera, koji je preminuo od ove bolesti. Vilijam je dva puta bio član upravnog odbora Univerziteta u Virdžiniji, po imenovanju guvernera Džordža Alena i Boba Mekdonela.

Predstavnici Pitera i Kore odbili su da komentarišu navode, dok Anet nije odgovorila na upit medija.

