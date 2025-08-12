Slušaj vest

Baka i deka često su stub nežnosti i bezuslovne podrške u životu svakog deteta. Njihova uloga prevazilazi samo čuvanje i povremene posete - oni su čuvari porodičnih priča, nosioci topline doma i ljudi koji unuke vole onako kako možda niko drugi ne može.

Ipak, šta se dešava kada ta ljubav ne dođe sama od sebe? Kada odnos sa unučetom postane izazovan, pa čak i emotivno težak? O ovome se retko govori, ali jedna baka je odlučila da bude potpuno iskrena i svoju priču podelila za portal "Gransnet.com".

Bake i deke su važan deo odrastanja svakog deteta Foto: Shutterstock, Ilustracija

Od kad se rodila nisam osetila povezanost

"Sigurna sam da će me mnogi osuđivati zbog ovoga, ali nikada nisam istinski volela svoju unuku, koja sada ima tri godine. Ona je moje prvo i jedino unuče. Moj sin i snaja žive u drugom gradu, pa je svaki susret bio dugo iščekivan. Kada se rodila, bila sam uzbuđena i pomislila kako je preslatka, ali nisam osetila onaj talas bezuslovne ljubavi koji sam imala kada su se rodili moji sinovi. Nisam znala da li je to normalno. Pokušala sam razgovarati sa koleginicama, ali me nisu razumele."

Baka priznaje da joj je stalo do unuke, ali opisuje kako je devojčica, kako raste, postala razmažena.

Snaja joj popušta u svemu i to me nervira

"Snaja je stalno podmićuje, pregovara s njom, popušta joj u svemu. Moj sin se ponekad umeša, ali to se završi svađom sa snahom. Ona je socijalna radnica, pa njegovo mišljenje odbacuje uz reči da sve radi pogrešno. Na kraju se on povlači i prepušta joj vaspitanje."

Baka ističe da ima mnogo iskustva u radu sa decom jer je 20 godina bila zdravstveni radnik na terenu i majka troje dece.

Bake i deke su važan deo odrastanja svakog deteta Foto: Profimedia

"Pokušavam da svojim primerom pokažem drugačiji pristup, ali zbog njenog ponašanja, koje morate videti da biste verovali, imam osećaj da je volim sve manje i manje. Viđamo se svake dve do tri nedelje, i iskreno - drago mi je kad odu svojoj kući."

Razmišljam da sve priznam sinu, ali se plašim reakcije

Iako razmišlja da sa sinom razgovara na obazriv i podržavajući način, boji se kako će on reagovati.

"Volela bih da znam da postoje i drugi bake i deke koji prolaze kroz isto. Moj bivši muž i njegova supruga takođe ne odobravaju unukino ponašanje, ali to doživljavaju kao simpatičnu fazu. Inače imamo dobar odnos i možemo da pričamo o svemu, ali ovu temu se plašim da otvorim."

Ova priča otvara važnu temu o tome da odnosi u porodici nisu uvek jednostavni i da ljubav, iako se često podrazumeva, ponekad zahteva trud, razumevanje i strpljenje.

Bonus video: Zašto bake ne treba da uče decu da imaju tajne?