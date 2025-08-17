Znate li zašto Adam "plače"? Kako da biljka koja skoro nikome ne cveta, vama ipak procveta!
Biljka poznata kao adam, često prisutna u domovima ljubitelja sobnog cveća zbog svojih velikih tropskih listova, retko cveta u zatvorenom prostoru.
Međutim, moguće je da procveta ako se stvore uslovi slični njenom prirodnom staništu. Da biste podstakli cvetanje, preporučuje se upotreba đubriva bogatog fosforom, poput monokalijum fosfata rastvorljivog u vodi.
Zalivanje treba biti pažljivo – sačekajte da se gornji sloj zemlje osuši, a potom biljku zalijte destilovanom vodom. Pošto je adam tropska biljka, voli visoku vlažnost vazduha (oko 50-60%), koju možete održavati ovlaživačem ili grupisanjem biljaka kako bi delile vlagu.
"Plakanje" biljke, odnosno pojava kapljica vode na vrhovima listova, poznata kao gutacija, događa se kada je vlažnost vazduha visoka ili kada je biljka prečesto zalivana. Ovaj fenomen pomaže biljci da reguliše protok vode.
Dakle, da bi vaš adam procvetao, važno je održavati pravilnu vlagu i hranljive uslove, oponašajući njegovu prirodnu tropsku sredinu.
(Kurir.rs/Najžena)
