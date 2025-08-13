Slušaj vest

Mnogima od nas sečenje crnog luka jednako je sa krokodilskim suzama, ali prema rečima jednog lekara proces suzenja očiju može da se spreči.

Naime, brojni su osetljivi na enzime odnosno gas koji se stvara prilikom sečenja luka, a zove propanetiol S-oksid, a isti je razlog zbog kog nas oči peku i suze. Međutim, doktor Rajan sa javnosti je podelio vrlo koristan savet kako da se spreči ovaj problem.

Prilikom sečenja luka oslobađa se gas koji tera suze na oči Foto: Profimedia

- Ako ohladite glavicu crnog luka pre sečenja, to usporava oslobađanje iritirajućeg gasa iz luka zbog kojeg plačete - istakao je doktor Rajan i predložio da glavicu crnog luka stavite u frižider na otprilike 20 minuta.

Ako vam ne odgovara savet doktora Rajana postoji još korisnih metoda kojim možete da sprečite plakanje tokom sečenja crnog luka.

Oštar nož je pola posla

Kada oštrim nožem sečete luk oslobađa se manje iritantnog gasa a, takođe, možete lakše da pravite simetrične oblike i kriške.

Seckanje ispod ventilacije

Ukoliko seckate luk ispod kuhinjskog aspiratora, ventilatora ili pored otvorenog prozora iritantni gas će biti preusmeren sa vašeg lica odnosno očiju.

Da ne bi došlo do suza prilikom sečenja crnog luka, prethodno ohladite glavicu Foto: Profimedia

Nosite zaštitne naočare

Bilo kakve naočare, bilo za plivanje, rad ili kuhinju mogu sprečiti iritantne oksidanse iz luka da nadraže vaše oči.

Koren luka secite poslednji

Najveća koncentracija sumpornih jedinjenja je u samom centru odnosno korenu luka zbog čega se preporučuje da luk sečete odozgo prema dole, a koren ostavite za sam kraj.

Bonus video: Kako najlakše iseckati crni luk?