Tople letnje večeri na terasi ili u dvorištu za mnoge su savršen način da se opuste i provedu vreme sa najbližima. Međutim, uživanje često pokvari neprijatno zujanje i još neprijatniji ubod – komarci. Ove male napasti postaju posebno aktivne tokom letnjih meseci i umeju da pokvare svaku večeru napolju ili razgovor uz vino.

Iako mnogi posežu za skupim hemijskim sredstvima kako bi ih oterali, rešenje zapravo može biti mnogo jednostavnije i pristupačnije.

Od komaraca se možete zaštiti i prirodnim sredstvima i metodama Foto: Profimedia

Neobično, ali delotvorno – spaljivanje kartona od jaja

Jedan od interesantnijih i manje poznatih načina borbe protiv komaraca dolazi iz sveta baštovanstva. Naime, prema savetu Krisa Boneta, osnivača kompanije Gardening Express, efikasno sredstvo protiv komaraca može biti nešto što već imate u kući – kartonska kutija od jaja.

- Nema ništa gore nego kada pokušavate da uživate sa porodicom i prijateljima, a dosadni insekti kvare atmosferu. Ovo je jednostavno, a većina nas ima potrebne stvari kod kuće - poručuje Bonet.

Miris koji nastaje prilikom sagorevanja kartonskog materijala, prema njegovim rečima, odbija komarce i tera ih dalje od mesta gde sedite. Sve što je potrebno jeste da zapalite deo kartona (na bezbedan način), i dim će obaviti svoj zadatak.

Oprez pri primeni ove metode

Paljenjem kartonskih kutija od jaja oteraćete komarce Foto: Shutterstock, Printscreen X

Iako deluje kao brzo rešenje, stručnjaci upozoravaju da sa ovakvom metodom treba biti oprezan. Paljenje kutija sme se obavljati isključivo na sigurnim mestima, kao što su roštilj ili spoljno ognjište, kako ne bi došlo do požara ili udisanja potencijalno štetnog dima. Posebnu pažnju trebalo bi da obrate osobe sa respiratornim smetnjama, kao i oni koji žive u blizini dece, starijih ili hroničnih bolesnika.

Alternativna prirodna rešenja

Za one koji nisu sigurni u bezbednost sagorevanja kartona, postoji niz drugih prirodnih rešenja koja takođe mogu pomoći u borbi protiv komaraca. Među njima se izdvajaju: mirisi limuna i belog luka, paljenje sveća s eteričnim uljima (npr. citronela), sadnja biljaka poput lavande, nane ili bosiljka u bašti ili na terasi. Ove metode ne samo da odbijaju insekte, već i doprinose prijatnijoj atmosferi.

Postoje i prirodne metode koje mogu ublažiti ujed komarca Foto: Profimedia

Borba protiv komaraca – jednostavno i bez hemije

Ne morate trošiti mnogo novca niti koristiti jake hemikalije da biste se zaštitili od komaraca. Uz malo kreativnosti i korišćenje stvari koje već imate kod kuće, moguće je stvoriti ugodan i bezbrižan prostor za uživanje na otvorenom – bez zujanja koje kvari letnje večeri.

