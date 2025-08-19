Slušaj vest

Madlen Astor je rođena kao Madlen Talmadž Fors 19. juna 1893. godine u Njujorku. Njen otac Vilijam Fors je bio vlasnik uspešne brodske kompanije i porodica je bila veoma uključena u njujorško visoko društvo.

Madlen je upoznala svog budućeg muža - pukovnika Džona Džejkoba AstoraIV 1911. godine. To što je on bio skoro 30 godina stariji od nje nije ih sprečilo da se upuste u romansu. Njihova veza bilo je propraćena u svim novinskim tabloidima, a novinari su posebno voleli da prate Astora dok mladu Madlen vozika po gradu u najsavremenijim automobilima i plove njegovim jahtama.

Džon Džejkob Astor IV Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia

Glamurozni par se verio u avgustu 1911. i venčao 9. septembra 1911. godine. Njihov brak im je učvrstio mesto kao jednom od elitnih slavnih parova Njujorka. Problem nije predstavljala činjenica da se Astor nedavno razveo i da su jedva pronašli sveštenika koji je zbog toga želeo/smeo da ih venča.

Nevesta milionera

Mladenci su se u januaru 1912. ukrcali na Titanikov sestrinski brod Olimpik i otišli na medeni mesec. Putovali su po Evropi i na kraju završili u Egiptu. Tokom medenog meseca, Madlen je zatrudnela. Želeći da se beba rodi u Sjedinjenim Državama, Astorovi su odmah rezervisali kartu i u poslednjem trenutku se ukrcali na Titanik.

Par se ukrcao na Titanik u Šerburu u Francuskoj sa sobarom, sluškinjom, njihovom medicinskom sestrom i voljenim psom Kiti. Uživali su u raskošnim prvoklasnim salonima koji su bili najskuplje sobe na brodu.

Apartmani su imali privatne palube za šetnju, velike kabine, sopstveno kupatilo sa mermernim pličicama i privatne dnevne sobe. Karta za ove salone koštala je 4.350 dolara 1912. godine, ili otprilike 50.000 dolara danas.

Nepotopiva ljubav

Uveče 14. aprila 1912, Džon Džejkob Astor se vratio u svoj apartman da obavesti ženu da je brod udario u santu leda, ali da šteta nije bila toliko ozbiljna i uveravao ju je da nema razloga da se brine – na kraju krajeva, bili su na jedinom “nepotopivom brodu” na svetu.

Titanik Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Astori i njihova tri člana osoblja toplo su se obukli i stavili zaštitne pojaseve pre nego što su krenuli ka čamcima za spasavanje. Neki izveštaji kažu da su proveli vreme čekajući na “mehaničkim konjima” u teretani za prvu klasu. Drugi izveštaji kažu da je Medlin Astor bila skeptična prema prslucima za spasavanje, za koje je njen muž dokazao da su nepotopivi tako što je rasporio svoj prsluk za spasavanje čime ga je uništio.

Priča preživelih

Medlin Astor, njena medicinska sestra i sluškinja uspele su da se ukrcaju u čamac za spasavanje broj 4. Džon Astor je pomogao svojoj mladoj ženi da uđe u čamac, a zatim je pitao da li može da se ukrca s njom pošto je bila u “delikatnom stanju” – verovatno misleći na njenu trudnoću.

Madlen Astor i Džon Džejkob Astor Foto: Archiv Carl Simo / United Archives / Profimedia

Rekli su mu da u čamce mogu da uđu samo žene i deca i to je bila odluka koju je bogataš prihvatio. Astor je navodno čak pitao kapetana za broj čamca za spasavanje kako bi kasnije pronašao svoju suprugu. Ono što nije znao je da neće biti dovoljno vremena, ni dovoljno čamaca za spasavanje preostalih putnika...

Džon Džejkob Astor i njegov sobar poginuli su u potonuću. Astorovo telo je pronađeno u Atlantiku 22. aprila sa 2.500 dolara u gotovini u džepovima. Madlen Astor je spasio brod Karpatija u rano jutro 15. aprila. Kao i mnoge žene koje se spasla, Madlen nije bila svesna da je postala udovica.

Džon Džejkob Astor Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Kada je stigla kući u Njujork, Madlen je dala izjavu za Njujork tajms preko portparola: “Gospođa Astor je otišla u jednom od poslednjih čamaca koji su se udaljili od broda. Ona je verovala da su sve žene koje su htele da odu u tom trenutku već napustile Titanik. Njen utisak je bio da u čamcu u kome je ona bila ima mesta za još najmanje 15 osoba. Njoj se činilo da muškarci, iz nekog razloga, uopšte nisu bili nestrpljivi da napuste brod. Skoro svi su izgledali kao ošamućeni”.

Nevesta i udovica

Novopečena udovica Madlen Astor ostala je van očiju javnosti i privatno je oplakivala svoj gubitak. Muž joj je testamentom ostavio 100.000 dolara i dozvolio joj da živi u njihovoj raskošnoj vili na Petoj aveniji uz uslov da se nikada više ne uda.

Dodatnih 3 miliona dolara izdvojeno je za njihovo nerođeno dete. Džon Džejkob Astor VI, zvani “Džejki”, rođen je 14. avgusta 1912, tačno četiri meseca nakon očeve smrti.

Sin Džona Džejkoba Astora i Madlen Astor Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Madlen se nije ponovo pojavila u njujorškom društvu sve do 1915. Godine 1916. udala se za svog prijatelja iz detinjstva Vilijama Karla Dika. Kako je i bilo predviđeno testamentom više nije koristila vilu svog prvog supruga, kao ni njegov novac. Par je imao dvoje dece, ali se razveo u julu 1933, a Madlen se udala treći put za italijanskog glumca i boksera Enca Fiermontea, samo četiri meseca kasnije. Ni taj brak nije potrajao - razvela se 1938.

Sa samo 46 godina, Madlen Fiermonte je umrla od srčanog udara 27. marta 1940. Sahranjena je na groblju “Trinti Church” u Njujorku, na istom mestu gde je sahranjen njen prvi suprug nakon što je njegovo telo izvučeno sa dna okeana.

