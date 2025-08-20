Slušaj vest

U vreme kad se sve vraća, od mode do recepata, jedno slatko iz detinjstva ponovo pronalazi put do naših tegli: slatko od kore lubenice.

Da, baš ono što su pravile naše bake, kada se ništa nije bacalo, a svaka sezonska voćka bila je prilika za zimnicu. I da, ne brinite - lubenicu sada možete kupiti i za 40 dinara kilo (a na selu i za 30), što znači da ovaj luksuz iz detinjstva ne mora da košta kao zlato.

Sastojci:

1 kg belog dela kore lubenice (onaj između zelene kore i crvene sredine)

1.2 kg šećera

1 limun, isečen na kolutove

1 kesica vanilin šećera

2 čaše vode

po želji – karanfilić ili štapić cimeta (za dodatni retro šmek).

Lubenica

Priprema:

Prvo oljuštiš lubenicu i odvojiš beli deo kore. Isečeš ga na kockice, prokuvaš kratko (nekoliko minuta) da omekša, pa zatim ostaviš da se ocedi i ohladi. U međuvremenu, od šećera i vode praviš sirup - klasično, dok ne postane gust i sjajan. Dodaješ limun, začine i vanilu, pa ubaciš kockice kore i kuvaš na tihoj vatri, dok sve ne postane staklasto i miriše na detinjstvo.

Zašto je ovo slatko ponovo "in"?

Zato što ne goji, jer koristi deo voćke koji obično bacamo. Zato što je nostalgično. Zato što je estetski savršeno u tegli i odlično ide kao poklon. I zato što nema tog kolača ili palačinke koju ova bombonica neće podići na viši nivo.

Naše bake nisu imale TikTok, ali su znale šta valja. Nisu koristile vanilin šećer iz kesice - već su u šećer stavljale pravu mahunu vanile, pa teglicu ostavljale na prozoru, da sunce sve lepo ujednači. Ako imaš vremena, probaj i tu varijantu, razlika se oseća.

