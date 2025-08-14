Slušaj vest

Na trpezama Hilandaravekovima se služe skromna, ali bogata jela, koja spajaju jednostavne sastojke i duboku duhovnu simboliku. Rezanci sa maslinovim uljem, prženim mrvicama hleba i tahinijem predstavljaju spoj tradicije, posta i zahvalnosti za svaki obrok.

Sastojci:
Maslinovo ulje
Suncokretovo ulje (opciono)
Parče starog hleba (pretvoreno u mrvice)
So
Tahini (susamov namaz)

profimedia-1017028436.jpg
Domaći rezanci koje ćete obožavati Foto: Bernd54, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Priprema:
Skuvajte rezance u ključaloj, slanoj vodi uz kap maslinovog ulja. Na malo maslinovog (ili suncokretovog) ulja kratko propržite mrvice od starog hleba, tek da postanu zlatno‑hrskave. Gotove, vruće rezance procedite i prelijte maslinovim uljem. Pospite proprženim mrvicama. Pred posluženje, sve preliti obilno tahinijem.

(Kurir.rs/Informer)

