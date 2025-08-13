Slušaj vest

Često se smatra da je kod partnera „veće uvek bolje“, ali britanska zvezda filmova za odrasleBel Olivia otvoreno osporava taj mit. Sa svega 22 godine i statusom jedne od najplaćenijih u industriji, Olivia otkriva realne preferencije – svoje i svojih koleginica – koje će mnoge iznenaditi.

Zašto veličina nije presudna

„Nema šanse da je veće uvek bolje“, kaže Olivia. „Mnoge od nas u industriji su niskog rasta i sitne građe. Veće dimenzije mogu biti nepraktične, pa čak i neprijatne, posebno tokom snimanja.“

Prema njenim rečima, idealna dužina za intimne odnose je oko 16,5 cm, dok obim ne bi trebalo da bude prevelik.

„Ne želimo previše debljine – tako ne boli i oseća se savršeno. Isto to očekujemo i od partnera u privatnom životu.“

Razbijanje nerealnih očekivanja

Olivia apeluje na muškarce da se ne porede sa nerealnim standardima iz filmova za odrasle, jer takve dimenzije ne odražavaju stvarne želje žena.

„Nijedna devojka ne želi da ne može da hoda posle seksa“, našalila se ona.

Istraživanja potvrđuju njen stav. Studija iz 2022. godine pokazala je da žene, kada je reč o neobaveznim vezama, preferiraju prosečnu dužinu od oko 16,4 cm, dok za dugoročne partnere biraju nešto manje – oko 16,3 cm.

Razlika je mala, ali jasna: udobnost i kompatibilnost važniji su od same veličine.

