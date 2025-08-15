Slušaj vest

Jedan 89-godišnji muškarac, u braku sa svojom suprugom punih 68 godina, podelio je savet o ljubavi koji je osvojio srca stotina hiljada ljudi na internetu.

U viralnom videu na TikToku, ovaj gospodin otkriva da je ključ srećnog braka – nikada ne pristajati na manje od prave ljubavi. Njegov život i posvećenost supruzi savršen su dokaz za te reči.

Cveće svakog petka – 68 godina bez prekida

U snimku, on stoji u cvećari, bira buket i piše rukom poruku:

„Nikada ne pristajte na manje. Svojoj ženi kupujem cveće svakog petka već 68 godina. Uvek napišem poruku o tome šta sam voleo kod nje te nedelje.“

U komentarima ispod videa, otkrio je da njegova supruga ima 85 godina, nazvavši njihov brak „pravim blagoslovom“. Dodao je da je supruga sačuvala svaku poruku koju joj je ikada napisao.

Njihova priča inspirisala je hiljade ljudi da podele svoje iskustvo o ljubavi koja traje ceo život.

Komentari koji vraćaju veru u ljubav

Jedna korisnica je napisala:

„Moj tata je kupovao cveće mojoj mami svake nedelje, čak i kada je imala demenciju i više nije znala za njih. I dalje ih kupuje svake nedelje da ih stavi pored njene urne. Kaže da je ona žena koja zaslužuje cveće.“

Drugi su izražavali divljenje:

„Omg, muškarci poput ovog više ne postoje. Ovo je prava ljubav. Kakav srećan i divan par. Apsolutno preslatko.“

Jedna žena je otkrila da i njen suprug ima tradiciju „Cvetnog petka“, dok su se neki zapitali da li je ovakav gest „rasipanje novca“. Branilac ove romantične tradicije odgovorio je:

„Zašto negativnost? Ovaj čovek i dalje pokazuje ljubav i brigu nakon 68 godina. To je prava vrednost. Ljubomorni ste. Svima nam treba ovakva ljubav.“

Video je, uz sve dirljive komentare, podsetio ljude na univerzalnu potrebu za pažnjom i poštovanjem u vezi. Jedna žena je napisala:

„Sve žene žele da se osećaju cenjeno. Hvala ti što daješ primer. Ovo je ono što svaka žena želi.“

Kreator videa joj je uzvratio virtuelnim zagrljajem – gestom koji je još jednom dokazao da ljubav nije u velikim stvarima, već u doslednim, iskrenim gestovima.

