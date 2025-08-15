Slušaj vest

Avgustje idealno vreme da ružamadate novi polet. Iako njihovo gajenje mnogima deluje zahtevno, pravovremeno orezivanje upravo sada može oslabljene žbunove pretvoriti u snažne biljke spremne za bogatu cvetnu sezonu. Prema savetu stručnjaka iz „BBC Gardeners’ World“, orezivanje u ovom periodu ne samo da osvežava izgled biljke, već je ključno za njeno zdravlje, piše Express.

Uklanjanjem starih i bolesnih grana, ruža može da usmeri svoju energiju na razvoj novih, bujnih cvetova. Uz to, bolja cirkulacija vazduha smanjuje rizik od bolesti i podstiče snažan rast.

Iako se većina ruža obično orezuje tokom zime ili ranog proleća, avgust je pravo vreme da se pozabavite penjačicama i puzavicama. Ove vrste uglavnom cvetaju jednom godišnje, u snažnom naletu početkom leta, pa je sadašnji trenutak ključan za njihovo oblikovanje i podsticanje budućeg rasta.

Ako ih ne orežete na vreme, lako se pretvaraju u zapetljane, neuredne žbunove koji daju sve manje cvetova. Pravilnim orezivanjem uklanjaju se stare, iscrpljene stabljike i otvara prostor za mlade, savitljive izdanke, upravo one koji će sledeće godine doneti bogat cvat. Cilj je jednostavan: odstraniti najstarije, najmanje rodne grane pri samom dnu, kako bi snažne, nove mogle da preuzmu glavnu ulogu.

Osnovna pravila orezivanja ruža

Bez obzira na vrstu ruže, postoje univerzalna pravila koja važe za sve:

- Uklonite sve mrtve, bolesne i oštećene grane - one usporavaju rast i povećavaju rizik od bolesti.

- Secite grane neposredno iznad pupoljka koji je okrenut ka spolja - na taj način podstičete otvoreni, prozračan oblik biljke.

- Uklonite stabljike koje se ukrštaju i trljaju jedna o drugu - trenje može da ošteti koru i otvori put infekcijama.



Pristup po vrstama ruža

- Grmolike ruže (kao što su čajni hibridi i floribunde) traže jače orezivanje, jer formiraju cvetove na novim ovogodišnjim izdancima.

- Patio i mini ruže zahtevaju blaže orezivanje - dovoljno je ukloniti slabe, tanane grane i lagano ih oblikovati.

- Penjačice se orezuju tako da zadrže željeni oblik duž potpornja, zidova ili ograda - bočne grane se skraćuju blizu glavne stabljike, čime se stimuliše bogatije cvetanje.

