Recept za posne kiflice na vodi: Meke su i izdašne, a što duže stoje to su bolje i ukusnije!
Kada postite strogo ili jednostavno želite lagan, jednostavan zalogaj, ove posne kiflice na vodi su pravo otkrovenje. Nema jaja, nema mleka, nema ulja, a opet su mekane, mirisne i jedu se i tople i hladne.
Naše bake su pravile kiflice kada se postio strogi post, najčešće pred Veliku Gospojinu, Božić ili Vaskrs, i služile ih uz domaći džem, pekmez od šljiva ili vruć krompir-paprikaš. Trik je u dobrom testu za koje vam donosimo recept, ali i u strpljenju dok testo lepo nadođe - tad kiflice budu lagane kao pero, a nestaju brže nego što se ispeku.
Sastojci:
- 500 g brašna
- 300 ml mlake vode
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
- 1 kesica suvog kvasca (7 g)
- Po želji: susam ili kim za posipanje
Priprema:
U mlaku vodu dodajte šećer i kvasac, promešajte i ostavite 10 minuta da zapeni. Dodajte so i postepeno brašno, mešajući dok ne dobijete mekano, glatko testo. Pokrijte testo krpom i ostavite na toplom 40–60 minuta da udvostruči volumen. Nadošlo testo premesite, podelite na dve lopte i svaku razvucite u krug. Isecite na trouglove i uvijte kiflice.
Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje, premažite mlakom vodom i pospite susamom ili kimom. Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 20 minuta, dok lepo ne porumene. Ako želite još mekše kiflice, odmah po vađenju iz rerne pokrijte ih čistom krpom i ostavite 10 minuta. Mogu stajati i sutradan, samo ih uvijte u pamučnu krpu.
(Kurir.rs/Žena)
