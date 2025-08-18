Slušaj vest

Kada postite strogo ili jednostavno želite lagan, jednostavan zalogaj, ove posne kiflice na vodi su pravo otkrovenje. Nema jaja, nema mleka, nema ulja, a opet su mekane, mirisne i jedu se i tople i hladne.

Naše bake su pravile kiflice kada se postio strogi post, najčešće pred Veliku Gospojinu, Božić ili Vaskrs, i služile ih uz domaći džem, pekmez od šljiva ili vruć krompir-paprikaš. Trik je u dobrom testu za koje vam donosimo recept, ali i u strpljenju dok testo lepo nadođe - tad kiflice budu lagane kao pero, a nestaju brže nego što se ispeku.

Sastojci:

500 g brašna

300 ml mlake vode

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

1 kesica suvog kvasca (7 g)

Po želji: susam ili kim za posipanje

Recept za posne kiflice Foto: Shutterstock

Priprema:

U mlaku vodu dodajte šećer i kvasac, promešajte i ostavite 10 minuta da zapeni. Dodajte so i postepeno brašno, mešajući dok ne dobijete mekano, glatko testo. Pokrijte testo krpom i ostavite na toplom 40–60 minuta da udvostruči volumen. Nadošlo testo premesite, podelite na dve lopte i svaku razvucite u krug. Isecite na trouglove i uvijte kiflice.

Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje, premažite mlakom vodom i pospite susamom ili kimom. Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 20 minuta, dok lepo ne porumene. Ako želite još mekše kiflice, odmah po vađenju iz rerne pokrijte ih čistom krpom i ostavite 10 minuta. Mogu stajati i sutradan, samo ih uvijte u pamučnu krpu.

(Kurir.rs/Žena)

