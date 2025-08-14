Znate li razliku između ajvara, pinđura i ljutenice? Svi misle da su isto, ali postoji bitna razlika u pripremi
Čak i najveći ljubitelji zimnice ponekad se zbune kada treba da objasne – u čemu je razlika između ajvara i pinđura?
A ako u tu priču dodamo i ljutenicu, malidžano, zakusku i ćopulu, konfuzija postaje potpuna. Srećom, sada imamo jasne odgovore.
Sezona zimnice i stara dilema
Kada krene septembar i miris pečene paprike, pitanje se vraća: Da li su ajvar i pinđur zapravo isto? Odgovor je – nisu. Iako ih mnogi smatraju srodnicima, razlika je i u recepturi i u ukusu.
Šta je pravi domaći ajvar?
Originalni ajvar tradicionalne recepture pravi se od samo četiri sastojka:
- crvene pečene paprike
- ulja
- soli
- sirćeta
Letnja varijanta može sadržati i pečen patlidžan, a začini se dodaju tek pred posluženje ako se čuva u zamrzivaču.
Ključna osobina ajvara je gustina i slatkast, dimljeni ukus pečene paprike.
Pinđur – aromatičniji rođak ajvara
Osnovni sastojak je takođe pečena crvena paprika, ali mu se dodaju paradajz i beli luk, što mu daje blaži, kiselkastiji ukus i ređu teksturu.
Razlika je i u pripremi – kod pinđura se paprike seckaju, a ne melju.
Postupak:
- Ispečena paprika se očisti i isecka
- Paradajzu se skida kožica i secka
- U zagrejano ulje dodaje se paradajz i beli luk dok se ne raskuvaju
- Ubacuju se paprika, peršun, sirće, so, šećer i po želji feferone
- Sve se kuva oko sat vremena dok ne dobije željenu gustinu
A šta je onda ljutenica, malidžano, zakuska i ćopulu?
- Ljutenica – pečena paprika + paradajz + ljuta papričica + beli luk
- Zakuska – rumunski specijalitet od patlidžana, pečene paprike, belog luka i kuvanog paradajza
- Ćopulu – pečeni patlidžan, crvena paprika, paradajz i beli luk
- Malidžano – makedonski delikates od patlidžana, zelene paprike, belog luka i senfa
Odakle dolaze?
Prema Taste Atlas mapi:
- Ajvar – Srbija, Severna Makedonija
- Ljutenica – Severna Makedonija, Bugarska
- Pinđur – Bosna, Hrvatska, Bugarska, Severna Makedonija, Albanija, Srbija
- Zakuska – Rumunija
- Ćopulu – Turska, Bugarska
- Malidžano – Severna Makedonija
