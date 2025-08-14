Slušaj vest

Čak i najveći ljubitelji zimnice ponekad se zbune kada treba da objasne – u čemu je razlika između ajvara i pinđura?
A ako u tu priču dodamo i ljutenicu, malidžano, zakusku i ćopulu, konfuzija postaje potpuna. Srećom, sada imamo jasne odgovore.

Sezona zimnice i stara dilema

Kada krene septembar i miris pečene paprike, pitanje se vraća: Da li su ajvar i pinđur zapravo isto? Odgovor je – nisu. Iako ih mnogi smatraju srodnicima, razlika je i u recepturi i u ukusu.

paprika se tradicionalno peče sa šporetu
paprika se tradicionalno peče sa šporetu Foto: Dejan Burcer / Alamy / Profimedia

Šta je pravi domaći ajvar?

Originalni ajvar tradicionalne recepture pravi se od samo četiri sastojka:

  • crvene pečene paprike
  • ulja
  • soli
  • sirćeta

Letnja varijanta može sadržati i pečen patlidžan, a začini se dodaju tek pred posluženje ako se čuva u zamrzivaču.
Ključna osobina ajvara je gustina i slatkast, dimljeni ukus pečene paprike.

Domaći ajvar se pravi isključivo od paprike
Domaći ajvar se pravi isključivo od paprike Foto: Димитрије Давидовић / Alamy / Profimedia

Pinđur – aromatičniji rođak ajvara

Osnovni sastojak je takođe pečena crvena paprika, ali mu se dodaju paradajz i beli luk, što mu daje blaži, kiselkastiji ukus i ređu teksturu.

Razlika je i u pripremi – kod pinđura se paprike seckaju, a ne melju.

paprika se tradicionalno peče sa šporetu
paprika se tradicionalno peče sa šporetu Foto: Mitar gavric / Panthermedia / Profimedia

Postupak:

  • Ispečena paprika se očisti i isecka
  • Paradajzu se skida kožica i secka
  • U zagrejano ulje dodaje se paradajz i beli luk dok se ne raskuvaju
  • Ubacuju se paprika, peršun, sirće, so, šećer i po želji feferone
  • Sve se kuva oko sat vremena dok ne dobije željenu gustinu
Pinđur u tegli sa komadićima paprike i paradajza
Pinđur u tegli sa komadićima paprike i paradajza Foto: Profimedia

A šta je onda ljutenica, malidžano, zakuska i ćopulu?

  • Ljutenica – pečena paprika + paradajz + ljuta papričica + beli luk
  • Zakuska – rumunski specijalitet od patlidžana, pečene paprike, belog luka i kuvanog paradajza
  • Ćopulu – pečeni patlidžan, crvena paprika, paradajz i beli luk
  • Malidžano – makedonski delikates od patlidžana, zelene paprike, belog luka i senfa

Odakle dolaze?

Prema Taste Atlas mapi:

  • Ajvar – Srbija, Severna Makedonija
  • Ljutenica – Severna Makedonija, Bugarska
  • Pinđur – Bosna, Hrvatska, Bugarska, Severna Makedonija, Albanija, Srbija
  • Zakuska – Rumunija
  • Ćopulu – Turska, Bugarska
  • Malidžano – Severna Makedonija
