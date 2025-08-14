da li ste znali

Čak i najveći ljubitelji zimnice ponekad se zbune kada treba da objasne – u čemu je razlika između ajvara i pinđura?

A ako u tu priču dodamo i ljutenicu, malidžano, zakusku i ćopulu, konfuzija postaje potpuna. Srećom, sada imamo jasne odgovore.

Sezona zimnice i stara dilema

Kada krene septembar i miris pečene paprike, pitanje se vraća: Da li su ajvar i pinđur zapravo isto? Odgovor je – nisu. Iako ih mnogi smatraju srodnicima, razlika je i u recepturi i u ukusu.

Šta je pravi domaći ajvar?

Originalni ajvar tradicionalne recepture pravi se od samo četiri sastojka:

crvene pečene paprike

ulja

soli

sirćeta

Letnja varijanta može sadržati i pečen patlidžan, a začini se dodaju tek pred posluženje ako se čuva u zamrzivaču.

Ključna osobina ajvara je gustina i slatkast, dimljeni ukus pečene paprike.

Pinđur – aromatičniji rođak ajvara

Osnovni sastojak je takođe pečena crvena paprika, ali mu se dodaju paradajz i beli luk, što mu daje blaži, kiselkastiji ukus i ređu teksturu.

Razlika je i u pripremi – kod pinđura se paprike seckaju, a ne melju.

Postupak:

Ispečena paprika se očisti i isecka

Paradajzu se skida kožica i secka

U zagrejano ulje dodaje se paradajz i beli luk dok se ne raskuvaju

Ubacuju se paprika, peršun, sirće, so, šećer i po želji feferone

Sve se kuva oko sat vremena dok ne dobije željenu gustinu

A šta je onda ljutenica, malidžano, zakuska i ćopulu? Ljutenica – pečena paprika + paradajz + ljuta papričica + beli luk

– pečena paprika + paradajz + ljuta papričica + beli luk Zakuska – rumunski specijalitet od patlidžana, pečene paprike, belog luka i kuvanog paradajza

– rumunski specijalitet od patlidžana, pečene paprike, belog luka i kuvanog paradajza Ćopulu – pečeni patlidžan, crvena paprika, paradajz i beli luk

– pečeni patlidžan, crvena paprika, paradajz i beli luk Malidžano – makedonski delikates od patlidžana, zelene paprike, belog luka i senfa Odakle dolaze?

Prema Taste Atlas mapi:

Ajvar – Srbija, Severna Makedonija

– Srbija, Severna Makedonija Ljutenica – Severna Makedonija, Bugarska

– Severna Makedonija, Bugarska Pinđur – Bosna, Hrvatska, Bugarska, Severna Makedonija, Albanija, Srbija

– Bosna, Hrvatska, Bugarska, Severna Makedonija, Albanija, Srbija Zakuska – Rumunija

– Rumunija Ćopulu – Turska, Bugarska

– Turska, Bugarska Malidžano – Severna Makedonija

