U četvrtak 14. avgusta 2025. godine, počinje Gospojinski post - najmlađi i najkraći od velikih pravoslavnih postova, ali ne dostiže ga ni Božićni ni Apostolski po strogosti.

U stanju postojanja koje je sama Bogorodica živela, u miru, tišini, molitvi, uzdržanju, vernici su pozvani da uđu u period odricanja ne samo od hrane, već, i što je važnije, od naših duhova koji gunđaju i greše.

Na Dan sedmorice braće Makaveja i njihove majke, mučenika čija je hrabrost označila početak posta, započinjemo dvonedeljno putovanje koje vodi ka duhovnom poverenju i pokajničkoj kreposti – sve do Velike Gospojine, Uspenja Presvete Bogorodice, 28. avgusta.

Telo se ćuti na vodi, ali duša govori – vikendom joj pritisak ublažavaju ulje i vino, a 19. avgusta, na Preobraženje Gospodnje, čak i riba sme okusiti svetinju posta. Ako Velika Gospojina padne sredom ili petkom, nema mrsa ni tada - dozvoljena su riba, ulje i vino.

Treba dodati da, prema narodnom verovanju, oko blagoslova grožđa ima misteriozne čari: mlado grožđe se ne jede do Preobraženja, kada crkva blagosilja plodove, kao simbol zaštite i nade.

Post nije tek štednja na slastima; to je post i u mislima, rečima, pogledima, kako je govorio Sveti Jovan Zlatousti: "Ako ne jedeš meso, ali proždireš bližnjeg svojom rečju, čemu post?"Dakle, kulminacija ove dvonedeljne molitve i sabranosti nalazi se odmah iza ovih moćnih reči, u molitvi Presvetoj Bogorodici.

Post, dakle, nije samo telesno uzdržanje, već i put ka unutrašnjem miru, pokajanju i milosrđu. To je vreme kada se svako srce, makar na trenutak, okrene tišini i onome što prevazilazi svakodnevne brige.

Upravo zato, na početku Gospojinskog posta, vernici se obraćaju Presvetoj Bogorodici - Majci svih majki, zaštitnici nemoćnih i utehi stradalnih - moleći je za blagost, snagu i zaštitu.

Evo molitve koju pravoslavni hrišćani tradicionalno izgovaraju u ove svete dane:

"Blaga Majko blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Marijo, milost Sina Tvog i Boga našeg izlij na moju strasnu dušu, i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Đevo, jedina čista i blagoslovena. Gospode, primi me u pokajanju! Gospode, ne ostavi me! Gospode, ne uvedi me u iskušenje! Gospode, daj mi misao dobru! Gospode, daj mi suze, i sećanje na smrt, i umilenje! Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih! Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost! Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost: Gospode, zasadi u meni koren svakog dobra – strah Tvoj u srcu mom! Gospode, udostoji me da Te ljubim svom dušom svojom i mišlju, i da u svemu tvorim volju Tvoju! Gospode, zakloni me od nekih ljudi, i demona, i strasti, i od svake druge neprilične stvari! Gospode, znaš šta činiš, kako Ti hoćeš, neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek! Amin."

