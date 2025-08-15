Tokom Gospojinskog posta možete pripremati brojna ukusna, posna jela . Jedno od omiljenih je prebranac. Jednostavno se pravi, a peče se svega 15 minuta. Donosimo vam jednostavni recept za ovaj specijalitet.

Priprema:

Pasulj potopiti u hladnu vodu veče pre kuvanja. Sutradan, promeniti vodu i kuvati pasulj dok ne omekša. Crni luk iseći na rebarca i propržiti na ulju dok ne postane staklast. Dodati mlevenu papriku, biber, suvi biljni začin i sitno seckani beli luk. Dobro promešati i kratko propržiti. U vatrostalnu posudu sipati proprženi luk, pa preko njega rasporediti kuvani pasulj. Dodati još malo vode u kojoj se kuvao pasulj (tako da prekrije pasulj), posoliti i pobiberiti po ukusu.



Posudu prekriti alu folijom i peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko sat vremena. Zatim skinuti foliju i peći još 15-20 minuta da se blago zapeče.