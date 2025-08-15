da li ste znali

Stručnjaci upozoravaju da su neki popularni obroci za doručak zapravo puni skrivenih šećera koji mogu da naruše varenje, naglo podignu nivo šećera u krvi i ostave vas umornima.

U nastavku izdvajamo jednu lukavu "šećernu zamku" koju treba da izbegavate pre 10 ujutru kako bi vaša creva i energija ostali u ravnoteži.

Žitarice sa veštačkim zaslađivačima

Žitarice su bogate veštačkim zaslađivačima Foto: Shutterstock

Veštački zaslađivači, koji se često dodaju da poboljšaju ukus bez kalorija, mogu da naruše ravnotežu crevne mikroflore, potencijalno dovodeći do nepovoljnog sastava mikrobioma. Pored toga, istraživanja sugerišu da konzumacija veštačkih zaslađivača može da ometa prirodnu regulaciju apetita, što može da dovede do povećanog unosa kalorija, a samim tim i do povećanja telesne težine.

"Žitarice ne samo da su često siromašne vlaknima, bogate šećerom i siromašne hranljivim materijama, već često sadrže šećer, veštačke zaslađivače i šećerne alkohole poput eritritola koji mogu da naruše zdravlje creva. Šećerni alkoholi privlače vodu u digestivni sistem, što može da izazove neželjene simptome kao što su nadutost, mekana stolica, gasovi i grčevi u stomaku. Oni takođe mogu da promene odnos dobrih i loših bakterija u mikrobiomu", kaže nutricionistkinja Ebi Grim.

Veštački zaslađivači se dodaju u žitarice da poboljšaju ukus bez kalorija Foto: Shutterstock

Grim dodaje da, uz manjak proteina, ovakvi izbori hrane mogu da doprinesu nekontrolisanom povećanju nivoa šećera u krvi. Povišen šećer u krvi često podstiče povećanu želju za šećerom, što na kraju može da dovede do povećanja telesne težine. Previše šećera u ishrani može da podstakne rast štetnih bakterija u crevima, utičući na komunikaciju sa telom i regulaciju telesne težine.

Ako želite da podržite zdravlje creva i stabilan nivo energije, najbolje je da izbegavate žitarice sa veštačkim zaslađivačima ujutru. Počnite dan doručkom koji je dobar za creva i bogat proteinima, poput grčkog jogurta sa čia semenkama i bobičastim voćem, kajgane ili smutija napravljenog od proteinskog praha bez šećera, lisnatog povrća i zdravih masti poput avokada ili orašastih plodova.

Ovi izbori podržavaju varenje, održavaju stabilan nivo šećera u krvi i pomažu da se duže osećate siti.

