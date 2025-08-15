Devojka sedi na krevetu i drži se za glavu i stomak od bola

Devojka Gaja Vitielo (24) otkrila je da je zamalo umrla nakon što je pojela sendvič sa brokolijem kupljen na uličnom štandu s hranom, čiji proizvodi su navodno već usmrtili najmanje dvoje ljudi, dok je više od desetoro završilo u bolnici.

Sa društvom svratila na sendvič nakon izlaska

Gaja, studentkinja Univerziteta Federiko II u Napulju bila je mušterija štanda s hranom u gradu Djamante u Kalabriji. Proizvodi sa tog štanda navodno su izazvali botulizam kod više ljudi, što je dovelo do smrti Tamare D’Akunto (45), i Luidžija Di Sarna (52).

Nakon što je pojela sendvič sa brokolijem na kraju njenog izlaska, Gaja je obolela od botulizma i morala da bude smeštena na intenzivnu negu u obližnjoj bolnici. Devojka je ispričala da su ona i njeni prijatelji svi uzeli isti sendvič u 4:30 ujutru 5. avgusta, ali sa jednom razlikom.

Gaja je obolela od botulizma i morala da bude smeštena na intenzivnu negu Foto: Shutterstock

- Moji prijatelji su imali samo majonez, kobasicu i pomfrit. Ja sam dodala brokoli. Bio je to prvi put da sam to uradila - istakla je Gaja i za lokalne medije rekla da je već sat vremena kasnije počela da oseti simptome.

- Imala sam dijareju. Mislila sam da je to loše varenje. Sledećeg dana, simptomi su se pogoršali. Nisam mogla da gutam, a noge su mi se tresle - ispričala je Gaja i dodala da, nakon što ju je sestra odvela u obližnju kliniku, odmah je prebačena u bolnicu Anuncijata u Kozenci.

- Da me sestra Alesija nije silom odvela u bolnicu, danas ne bih bila živa - priznala je Gaja koja je uz odgovarajuću terapiju ubrzo puštena iz bolnice.

Zabeležena i dva tragična slučaja

Prošle nedelje, umetnik Luidži Di Sarno (52) preminuo je nakon što je pojeo panini sa tog štanda sa hranom u Djamanteu, u Kalabriji. Takođe je preminula i Tamara D’Akunto (45), a više od deset ljudi je hospitalizovano.

Vlasti su pokrenule istragu o izbijanju zaraze i naložile povlačenje s tržišta komercijalno proizvedenih paninija, koji su kod 14 ljudi izazvali trovanje hranom, uključujući i dvoje tinejdžera. Obdukcije se sprovode ove nedelje kao deo istrage. Sendvič je sadržao pečene kobasice i italijansko letnje povrće zvano "čime di rapa" iliti vrhovi repe, koji su slični brokoliju.

Devet osoba je pod istragom vlasti, uključujući vlasnika štanda s hranom na rivi u provinciji Kozenca, čije je vozilo zaplenjeno. Istraga obuhvata i troje zaposlenih u kompaniji koja je navodno pravila sendviče, kao i petoro lekara koji su lečili žrtve u blizini grada Kozenca.

Brza hrana može biti pogubna ako se ne tretira kako treba Foto: Shutterstock

Lekari se terete da nisu reagovali dovoljno brzo kako bi spasili žrtve, nakon što je sestra gospodina Di Sarna izjavila da je njen brat otpušten iz bolnice uprkos tome što se i dalje osećao loše – i kasnije preminuo. Dosadašnja istraga lokalnog tužilaštva otkrila je da je kamion (štand) bio parkiran na jakom suncu tokom celog dana, što je "moglo pogodovati razvoju botulinum toksina u kvarljivoj hrani, posebno ako nije bila pravilno skladištena."

Lokalne zdravstvene vlasti su dodale da sarađuju sa nacionalnim zdravstvenim organima kako bi obezbedile značajne rezerve antitoksina dostupne bolnici Anuncijata u Kozenci za lečenje budućih slučajeva.

Šta je botulizam?

Botulizam može biti opasan po zdravlje Foto: Shutterstock

Botulizam je retko, ali po život opasno stanje izazvano toksinima koje proizvodi bakterija Clostridium botulinum. Neurotoksini napadaju nervni sistem tela i mogu izazvati otkazivanje disanja, paralizu i smrt. Di Sarno, umetnik i muzičar poreklom iz Čerkole u provinciji Napulj bio je na odmoru u Kalabriji sa porodicom. Nakon što su pojeli sendvič na obali Tirenskog mora, Di Sarno je krenuo nazad ka Napulju, ali je tokom puta počeo da oseća tegobe.

Ostali su hitno prebačeni u bolnicu Anuncijata u Kozenci, uključujući dvoje 17-godišnjaka i dve žene u četrdesetim godinama. Dvoje pacijenata je navodno bilo u teškom stanju kada su stigli na intenzivnu negu.

