Farmerke, posebno tamnije, vremenom gube boju i izblede- a glavni krivac je najčešće neadekvatno pranje. Ako želite da vaše omiljene pantalone zadrže intenzitet boje, pratite ove jednostavne, ali efikasne savete.

So kao fiksator boje

Pranje farmerki zbunjuje mnoge, ali važno je da znate da se preporučuje da ih stavite u lavor sa hladnom vodom i dodate veću količinu soli. Ostavite da odstoje oko sat vremena, a zatim ih operite u veš mašini. So deluje kao prirodan fiksator boje i sprečava da farmerke puštaju boju na druge komade odeće.

Foto: Shutterstock

Pranje farmerki sa sirćetom

Nove farmerke često mogu da ofarbaju ostatak veša. Da biste to sprečili, koristite alkoholno sirće. Jednu šoljicu sirćeta sipajte u pregradu za deterdžent, ubacite samo nove farmerke i operite ih na minimalnoj temperaturi, bez deterdženta i omekšivača. Ovaj postupak će stabilizovati boju i produžiti vek farmerki.

Svako pranje farmerki započnite tako što ćete ih prvo izvrnuti na naličje. Nikada ih nemojte prati u toploj vodi jer toplota brže ispira boju. Takođe, izbegavajte sušenje u mašini za veš - sušenje na vazduhu čuva boju i tkaninu.

Uz ove trikove, vaše farmerke će dugo izgledati kao nove, a boja će biti postojana i intenzivna.

