Brak nije uvek jednostavan put – posebno kada se svakodnevica pretvori u borbu, a jedno od partnera nosi teret zavisnosti. Alkohol ne razara samo osobu koja pije, već i sve oko nje. Kada ljubav počne da bledi pod pritiskom razočaranja, nerazumevanja i neprekidnog pokušavanja da se sačuva ono što se već raspada, postavlja se pitanje – koliko dugo treba ostati, i po koju cenu?

Upravo o tome svedoči ova 50-godišnja žena, majka dve odrasle ćerke, koja je godinama pokušavala da održi brak sa čovekom koga više ne voli, ali prema kome i dalje oseća odgovornost. Dalje u tekstu prenosimo vam njenu ispovest u celosti.

Nisam više zaljubljena u svog supruga, s njim sam samo zbog dece Foto: Shutterstock

Više nije zaljubljena u supruga

- Imam 50 godina, udata sam i majka dve ćerke stare 26 i 29 godina. Već pet godina znam da, iako volim svog muža, više nisam zaljubljena u njega. Volim ga jer je otac moje dece. Život nije bio lak – on je u najmanju ruku težak čovek. Ima narušen odnos sa našom starijom ćerkom i ne razmišlja o tome šta govori niti kako to utiče na druge.

Oduvek sam pokušavala da izgladim stvari i održim mir, ali to me iscrpljuje. Nekada je svakodnevno pio mnogo alkohola i još uvek možemo da osetimo miris alkohola na njemu. Pokušavala sam da mu pomognem, predlagala mu da razgovara sa nekim i nudila da idem sa njim, ali on odbija i uvek igra ulogu žrtve.

Započela aferu sa drugim

Već nekoliko meseci imam aferu sa ljubaznim i brižnim muškarcem koji želi život sa mnom. Ljubav koju oseća prema meni isijava i očajnički želim da budem sa njim, ali me užasava sve što bi moglo da usledi i šta će moje ćerke misliti. Ne želim da povredim nikoga, ali ako ostanem u ovom nesrećnom braku, mislim da ću sama propasti. Da li sam sebična što se ovako osećam? Ne znam šta da radim - zaključila je svoju ispovest za Mirror, a na njeno pitanje odgovorila je psihološkinja Kolin.

Plašim se šta će mi ćerke reći ako ga ostavim Foto: Shutterstock

Nisu više male

- Nije sebično to što se tako osećaš i mislim da možeš da se poveriš svojim ćerkama o tome koliko si nesrećna, bez da im kažeš za aferu. Dovoljno su odrasle da podnesu ozbiljan razgovor i vole te, neće želeti da te vide nesrećnu - posavetovala je psihološkinja Kolin pa nastavila:

- Izgleda da si učinila sve da pomogneš svom mužu, ali, kao što sigurno znaš, ti ne možeš sve sama. Kada je reč o alkoholu ili bilo kojoj zavisnosti, osoba mora sama da prizna da ima problem i bude spremna da potraži pomoć. Što se tiče muškarca sa kojim imaš aferu – on ti nudi ono što ti je nedostajalo u braku i to je veoma privlačno i opijajuće. Bila sam u sličnoj situaciji u nekim momentima svog života.

Psiholog me je posavetovao da se ne upuštam u novu vezu Foto: Shutterstock

Ali moj savet je da zastaneš na trenutak i ne bacaš se odmah celim srcem u novu vezu. Ako je tvom braku zaista kraj, bilo bi dobro da provedeš neko vreme sama kako bi ponovo upoznala sebe – bez obaveze da stalno misliš na nekog drugog. To ne znači da ne možeš da izlaziš i viđaš se s nekim, ali nemoj da od ovog muškarca praviš centar svog sveta dok ne budeš potpuno sigurna šta zaista želiš. Fokusiraj se na rešavanje situacije u braku – to je sada tvoj prioritet. Biće ti lakše da donosiš ispravne odluke kada se budeš osećala stabilnije i sigurnije.

Takođe, razgovaraj sa terapeutom – to ti može pomoći da sve prebrodiš i možda ti terapija pre razgovora sa mužem da više samopouzdanja i hrabrosti.

